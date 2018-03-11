تهديد السفير الايراني في بريطانيا بالقتل

العالم - ايران

وكتب السفير الايراني حميد بعيدي نجاد في تغريدة في صفحته على تويتر ان حسين مرعشي قزويني احد عناصر جماعة الشيرازي المتطرفة وجه اتهامات علنية له وهدده بالقتل في لندن.

وتابع بعيدي نجاد انه و:نظرا الى ان التهديد بالقتل والاتهامات التي تم اطلاقها لها تبعات شرعية وقانونية فهل بامكاننا ان نامل على الاقل بالحماية من قبل المسؤولين القضائيين في بلادنا.

واقدم اربعة من انصار جماعة الشيرازي المتطرفة في بريطانيا يوم الجمعة الماضية على الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن وهم يحملون الهراوات والسيوف وصعدوا الى شرفة مبنى السفارة واساءوا لعلم الجمهورية الاسلامية الايرانية بحضور الشرطة البريطانية، كما وجهوا اللعن لزوجة الرسول الاكرم عائشة وابوبكر وعمر وعثمان.

وتم يوم امس استدعاء السفير البريطاني لدى طهران الى مبنى الخارجية الايرانية وجرى ابلاغه احتجاج الجمهورية الاسلامية الايرانية والتاكيد على ضرورة ان تؤدي الحكومة البريطانية واجباتها في حماية الدبلوماسيين واماكن البعثات الدبلوماسية.