صحيفة تكشف تفاصيل صفقة ابن سلمان العسكرية مع بريطانيا

العالم-السعودية

وأكدت الصحيفة البريطانية، أن الوفد السعودي بقيادة محمد بن سلمان، ناقش مع وزير الدفاع البريطاني عملية توطين عدد من الصناعات العسكرية في السعودية، وهو الأمر الذي يأتي في إطار الخطة الرامية لتصنيع احتياجات السعودية على مستوى التسليح والمعدات على أراضيها.

وقالت الصحيفة إن الوفد ناقش العديد من الخطط الخاصة بالاستثمارات العسكرية بين الجانبين، مشيرة إلى أن الاجتماعات بين الوفد السعودي ونظيره البريطاني تطرقت إلى هذه الملفات الحيوية.

وأشارت “التايمز”، إلى أن الطرفين ناقشا التعاون الاستثماري في مجالات تطوير الأجيال القادمة من الطائرة المقاتلة الشهيرة تايفون، والتي وقعت الرياض بالفعل إطارا للتعاون بشأن شراء المملكة لـ48 من الطائرة المقاتلة الشهيرة، والتي تمتلك بالفعل وجودا واضحا داخل ترسانة الأسلحة والمعدات الجوية للمملكة.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن التعاون الاستثماري بين البلدين سيشمل أيضاً العديد من المجالات الأخرى، وعلى رأسها الطائرات بدون طيار، والتي تعرف باسم “درونز”، وهو ما يعني إمكانية توطين تلك الصناعات العسكرية الحيوية في السعودية، بالإضافة إلى فتح مجالات تطوير الأجيال المقبلة منها داخل بريطانيا.

وبينت التايمز، أن المحادثات التي عقدت الجمعة الماضي، تضمنت أيضاً العديد من المناقشات، والتي كان من بينها الإعداد من خلال الاستثمارات إلى الأجيال المقبلة من الطائرات المقاتلة، والتي من المتوقع أن تحل مكان تايفون خلال السنوات المقبلة.

وبشأن الاستفادة البريطانية من الصفقة، قالت الصحيفة إن إنجاز الاتفاق يعد دفعة كبيرة لصناعة الطيران القتالية في بريطانيا، بعد أسابيع قليلة من إعلان الحكومة هنا عن خطط لإجراء مراجعة استراتيجية صناعية للقطاع لرسم ملامح المهارات والموارد المستقبلية المطلوبة في مرحلة ما بعد التايفون، والتي باتت آخر طائرة مقاتلة تنتجها بريطانيا في الوقت الحالي.

والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الدفاع البريطاني غافي ويليامسون خلال يوم الجمعة الماضي، والذي كان آخر أيام الزيارة التاريخية للمملكة المتحدة، وشهد اللقاء وضع الخطوط العريضة لشراء السعودية 48 مقاتلة تايفون من طراز يوروفايتر.

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