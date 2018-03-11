سفير تركيا في طهران: لا امل في بقاء ركاب الطائرة احياء

العالم - ايران

وقال هاكان تكين، 'لقد اعلنا للجانب الايراني عقب وقوع هذا الحادث عن استعدادنا لتقديم المساعادت ونحن على اطلاع بان المسؤولين الايرانيين يعملون على تحديد المكان الدقيق للحادث والاقتراب منه'.

واردف السفير التركي قائلا، 'نحن نتابع الانباء عن كثب والطائرة كانت تحمل 11 راكبا وهناك احتمال بوفاة الجميع'؛ متطلعا الى امكانية التوصل الى معلومات اكثر دقة عقب الاقتراب من مقر وقوع الحادث.

وفيما تطرق الى حادث سقوط طائرة 'آسمان' الايرانية قبل اسابيع، قال السفير التركي في طهران انه نظرا لظروف تلك الطائرة التي كانت قد سقطت هي الاخرى في منطقة جبلية، فإن عملية اقتراب فريق الانقاذ من مكان الحادث استغرقت 4 الى 5 ايام؛ الامر الذي ينطبق على الطائرة النفاثة التركية ايضا.

وفيما اشار الى انه لا يمكن تحديد اسباب سقوط الطائرة بعد، اعرب هاكان عن امله بتوفر امكانية الوصول الى مكان وقوع حادث السقوط والركّاب الذين كانوا على متنها.