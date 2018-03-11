البث المباشر

قاسمي للعالم: ننتظر موقف بريطانيا الشفاف تجاه الإعتداء على سفارتنا

الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

طهران (العالم) 2017.03.11 ـ إتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي الحكومة البريطانية بعدم القيام بواجبها في الهجوم الذي تعرضت له السفارة الإيرانية وطالبها بموقف بشفاف تجاه هذا الإعتداء، فيما حث الرياض على وقف العدوان العسكري على اليمن هو كخطوة أولى للسماح لليمن خوض غمار الحوار السياسي من أجل حلحلة مشاكله.

العالم ـ إيران

وفي حوار خاص مع قناة العالم لبرنامج "من طهران" وحول الانتخابات العراقية المقبلة أكد بهرام قاسمي أنه و: بعد طي صفحات الاستبداد وإرهاب داعش التي مرت على العراق فإن الانتخابات القادمة يمكن أن تشكل نقطة عطف في تاريخ العراق المعاصر.. حيث من شأنها أن تعين العملية الديموقراطية الحديثة في العراق، وتؤدي دورها في ثبات الأمن والاستقرار وتنمية الاقتصاد في العراق.

وحول التهم السعودية التي بات يسوقها المسؤولين السعوديين قال قاسمي إن: ما يجري على لسان الساسة السعوديين هذه الأيام ينم عن تخبط وإحباط، حيث كانوا يتصورون في بداية عدوانهم على اليمن أن بإمكانهم تحقيق ما يصبون إليه في اليمن في مدة قصيرة، لكن مرور ثلاثة أعوام على العدوان جعلهم يشعرون بأنهم باتوا يغوصون في مستنقع اليمن، ولذلك بدأوا بالإسقاطات على الآخرين واتهامهم.

وأشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "وقف العدوان العسكري السعودي على اليمن هو الخطوة الأولى، ويجب السماح لليمن خوض غمار الحوار السياسي من أجل حلحلة مشاكله، وذلك بإشراف المنظمات الدولية ودول المنطقة."

وحول القرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس الشريف أوضح بهرام قاسمي أن: الوضع الذي يمر به العالم الإسلامي والدول المسلمة ومنظمة التعاون الإسلامي للأسف أعطى إشارات سيئة لترامب والصهاينة بأن العالم الإسلامي لم يعد في أوجه، وهذا ما دفعهم ليجرأوا على هذا الإجراء الخطر، لكن العقود الماضية أثبتت فشل الكيان الصهيوني في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، كما أن المقاومة باتت اليوم حاضرة بقوة وحيوية أكثر من السابق.

وحول حادث السفارة الإيرانية في بريطانيا وصف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني التعرض على أنه "حركة صبيانية لعناصر نفذوا تلك المسرحية لإبراز أنفسهم، مشدداً على أن هذه الحركة ليس لها تأثير يذكر على الرأي العام العالمي."

وأضاف بهرام قاسمي قائلاً: قدمنا احتجاجنا للحكومة البريطانية وسنواصل احتجاجنا، وننتظر إجابة لندن، ويهمنا أن تشرح الحكومة البريطانية موقفها بشفافية من هذا الحادث الذي حدث على ترابها.

وأكد أنه و "وفق جميع الاتفاقيات على الحكومة البريطانية أن تقوم بواجبها في حماية المرافق الدبلوماسية، ونحن نرى أن لندن لم تقم بواجبها في هذا الشأن جيداً."

104

روابط ذات صلة

تهديد السفير الايراني في بريطانيا بالقتل

الأمن البرلمانية: بريطانيا مسؤولة عن الاعتداء على السفارة الايرانية

على وزارة الخارجية مناقشة موضوع الاعتداء على السفارة الايرانية في لندن

البرلمان الإيراني سيبحث الهجوم على السفارة الايرانية في لندن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شكرى يبدأ جولة أفريقية تشمل جنوب السودان و كينيا

مصر.. غرامات باهظة على إهدار المياه

مفاجأة كبيرة يفجرها التيار الصدري.. اليكم التفاصيل!

وزير الداخلية الألماني يعتمد نهجا متشددا حيال الهجرة

اتهامات لنتانياهو بتأجيج أزمة زائفة للدفع نحو انتخابات مبكرة

ظريف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يبحثان الوضع الانساني في اليمن وسوريا

تظاهرة في اليونان دعما لجنديين محتجزين في تركيا

موسكو تفاوض "جيش الإسلام" وتطلب من "فيلق الرحمن" النأي بالنفس عن هذه الجماعة!!

داعية تونسي لـ"السعودية والإمارات": لن نكون عبيدا كشعوبكم!

بالفيديو.. لحظة اقتحام موقع نعشاو العسكري السعودي في جيزان

مارين لوبن تقترح تغيير اسم حزبها الى "التجمع الوطني"

نيويورك تايمز: الإمارات هي من قامت باختراق وكالة الأنباء القطرية

تشديد الخلافات بين ترامب ورئيس المكسيك بشان تكلفة الجدار الحدودي

الاحتلال يبيع الشركة المصنعة لسلاح "عوزي" الى شركة خاصة

برلماني ايراني: دور المخابرات البريطانية في الاعتداء على السفارة الايرانية

اولها مصر وتركيا.. دول تستخدم أجهزة مواطنيها في تعدين العملات المشفرة سرًا !

بالفيديو.. انقاذ مئات المهاجرين بعد غرق قواربهم قبالة السواحل الليبية

الجيش اللبناني يضبط عملية تهريب 37 سوري

سفير تركيا في طهران: لا امل في بقاء ركاب الطائرة احياء

طيران العدوان السعودي يشن 51 غارة على عددا من المحافظات اليمنية

الأکثر مشاهدة