قاسمي للعالم: ننتظر موقف بريطانيا الشفاف تجاه الإعتداء على سفارتنا

العالم ـ إيران

وفي حوار خاص مع قناة العالم لبرنامج "من طهران" وحول الانتخابات العراقية المقبلة أكد بهرام قاسمي أنه و: بعد طي صفحات الاستبداد وإرهاب داعش التي مرت على العراق فإن الانتخابات القادمة يمكن أن تشكل نقطة عطف في تاريخ العراق المعاصر.. حيث من شأنها أن تعين العملية الديموقراطية الحديثة في العراق، وتؤدي دورها في ثبات الأمن والاستقرار وتنمية الاقتصاد في العراق.

وحول التهم السعودية التي بات يسوقها المسؤولين السعوديين قال قاسمي إن: ما يجري على لسان الساسة السعوديين هذه الأيام ينم عن تخبط وإحباط، حيث كانوا يتصورون في بداية عدوانهم على اليمن أن بإمكانهم تحقيق ما يصبون إليه في اليمن في مدة قصيرة، لكن مرور ثلاثة أعوام على العدوان جعلهم يشعرون بأنهم باتوا يغوصون في مستنقع اليمن، ولذلك بدأوا بالإسقاطات على الآخرين واتهامهم.

وأشار الناطق باسم الخارجية الإيرانية أن "وقف العدوان العسكري السعودي على اليمن هو الخطوة الأولى، ويجب السماح لليمن خوض غمار الحوار السياسي من أجل حلحلة مشاكله، وذلك بإشراف المنظمات الدولية ودول المنطقة."

وحول القرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس الشريف أوضح بهرام قاسمي أن: الوضع الذي يمر به العالم الإسلامي والدول المسلمة ومنظمة التعاون الإسلامي للأسف أعطى إشارات سيئة لترامب والصهاينة بأن العالم الإسلامي لم يعد في أوجه، وهذا ما دفعهم ليجرأوا على هذا الإجراء الخطر، لكن العقود الماضية أثبتت فشل الكيان الصهيوني في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، كما أن المقاومة باتت اليوم حاضرة بقوة وحيوية أكثر من السابق.

وحول حادث السفارة الإيرانية في بريطانيا وصف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني التعرض على أنه "حركة صبيانية لعناصر نفذوا تلك المسرحية لإبراز أنفسهم، مشدداً على أن هذه الحركة ليس لها تأثير يذكر على الرأي العام العالمي."

وأضاف بهرام قاسمي قائلاً: قدمنا احتجاجنا للحكومة البريطانية وسنواصل احتجاجنا، وننتظر إجابة لندن، ويهمنا أن تشرح الحكومة البريطانية موقفها بشفافية من هذا الحادث الذي حدث على ترابها.

وأكد أنه و "وفق جميع الاتفاقيات على الحكومة البريطانية أن تقوم بواجبها في حماية المرافق الدبلوماسية، ونحن نرى أن لندن لم تقم بواجبها في هذا الشأن جيداً."

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