البث المباشر

مصر.. غرامات باهظة على إهدار المياه

مصر.. غرامات باهظة على إهدار المياه
الأحد ١١ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٥٣ بتوقيت غرينتش

توعد محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد اليوم الأحد بمعاقبة المسرفين في استخدام المياه لوقف اهدار ما يقرب من مليون متر مربع يوميا في شوارع العاصمة.

العالممصر

وافاد موقع روسیا الیوم انه كلف عبد الحميد رؤساء الأحياء بتحرير مخالفة بقيمة 10 آلاف جنيه (550 دولارا) بحق من يغسل سيارته أو من يرش الشوارع بالمياه

وأضاف في كلمة باجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة أن مظاهر الإسراف عديدة وضخمة، مثل غسل السيارات، ورش الشوارع أمام الأكشاك والمقاهى، وسوء استخدام حراس العقارات للمياه في غسيل السجاد والمتعلقات، وكل هذا يمثل إسرافا كبيرا في الاستهلاك.

وحذر عبد الحميد المواطنين من "استهلاك المياه بالمعدلات القديمة".

وتأتي تصريحات المحافظ في وقت تتخوف فيه مصر من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" الإثيوبي على تدفق حصتها السنوية (55.5 مليار متر مكعب) من نهر النيل؛ مصدر المياه الرئيسي لها.

ودعا محافظ القاهرة إلى مواجهة ظاهرة إهدار المياه في العاصمة بـ"حزم شديد (..)؛ لأن الحفاظ على المياه أمن قومي، ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها".

206

تصنيف :

روابط ذات صلة

في هولندا...عندما تتجمد قنوات المياه يتزلجون عليها

تركيا ثاني أكبر مستورد من مصر

اثيوبيا: سنملأ بحيرة سد النهضة خلال فترة خمسة سنوات

مصر تكشف حقيقة تأثير "سد النهضة" الإثيوبي على "السد العالي"

مصطفى موسى يعلن موقفه من سد النهضة و"تيران وصنافير"

مصر تعلق على طلب إثيوبيا تأجيل الاجتماع الوزاري لسد النهضة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

عشرات آلاف المتظاهرين في برشلونة من اجل "جمهورية الان" في كاتالونيا

متظاهرون اكراد يشتبكون مع الشرطة الالمانية ويعطلون حركة القطارات في بريطانيا

نشرة بانوراما: "عمليات الغوطة في سوريا" و"هادي في مهب عاصفة الاحتجاز"

ظريف يصل الى اسلام اباد على راس وفد سياسي واقتصادي كبير

شكرى يبدأ جولة أفريقية تشمل جنوب السودان و كينيا

مصر.. غرامات باهظة على إهدار المياه

مفاجأة كبيرة يفجرها التيار الصدري.. اليكم التفاصيل!

وزير الداخلية الألماني يعتمد نهجا متشددا حيال الهجرة

اتهامات لنتانياهو بتأجيج أزمة زائفة للدفع نحو انتخابات مبكرة

ظريف ورئيس اللجنة الدولية للصليب الاحمر يبحثان الوضع الانساني في اليمن وسوريا

تظاهرة في اليونان دعما لجنديين محتجزين في تركيا

موسكو تفاوض "جيش الإسلام" وتطلب من "فيلق الرحمن" النأي بالنفس عن هذه الجماعة!!

داعية تونسي لـ"السعودية والإمارات": لن نكون عبيدا كشعوبكم!

بالفيديو.. لحظة اقتحام موقع نعشاو العسكري السعودي في جيزان

مارين لوبن تقترح تغيير اسم حزبها الى "التجمع الوطني"

نيويورك تايمز: الإمارات هي من قامت باختراق وكالة الأنباء القطرية

تشديد الخلافات بين ترامب ورئيس المكسيك بشان تكلفة الجدار الحدودي

الاحتلال يبيع الشركة المصنعة لسلاح "عوزي" الى شركة خاصة

برلماني ايراني: دور المخابرات البريطانية في الاعتداء على السفارة الايرانية

اولها مصر وتركيا.. دول تستخدم أجهزة مواطنيها في تعدين العملات المشفرة سرًا !

الأکثر مشاهدة