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مجهولون يحرقون مسجدا في برلين

مجهولون يحرقون مسجدا في برلين
الإثنين ١٢ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

أضرم مجهولون، النار في مسجد يتبع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في العاصمة الألمانية برلين.

العالم-أوروبا

وقال بيرم تورك، المشرف على شؤون مسجد قوجه سنان التابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية في منطقة رينكندورف ببرلين، في حديث لوكالة "الأناضول"، إن شهود عيان شاهدوا 3 أشخاص ملثمين وهم يسكبون مواد قابلة للاشتعال بالمسجد.

وأضاف تورك للوكالة التركية أن المهاجمين ألقوا المادة القابلة للاشتعال بعد منتصف الليلة الماضية ولاذوا بالفرار، وأشار إلى أن المسجد احترق بالكامل وبات غير صالح لأداء الصلوات.

من جهتها، قالت الشرطة الألمانية إن الاعتداء على المسجد نفذ من أحد النوافذ المكسورة، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن إخماد الحريق شارك فيه حول 60 إطفائيا.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الشرطة تدرس فرضية تنفيذ الهجوم لدوافع سياسية، مشيرة إلى أن الاعتداء يمكن أن يكون منفذا من قبل ناشطين قوميين متطرفين أو أفراد من الجالية التركية.

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