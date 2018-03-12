بالفيديو..أحدث تفاصيل ضحايا الطائرة التركية المنكوبة

العالم - خاص بالعالم

وأشار "أحمد مرتضوي فر" في تصريح لمراسل وكالة تسنيم الدولية للانباء الى العثور على جثامين احد عشر راكبا كانو على متن الطائرة التركية، وذلك بعد اقل من 24 ساعة من سقوطها حيث تم نقل الجثامين الى اسفل الجبل بإستخدام المروحيات.

واضاف، عملية العثور على جثامين ضحايا الطائرة التركية المنكوبة انجزت بفضل جهود فرق الانقاذ لدى جمعية الهلال الاحمر الايرانية بمحافظة جهار محال وبختياري.

يشار الى ان طائرة تركية خاصة كانت متوجهة من مدينة الشارقة بالإمارات إلى اسطنبول سقطت مساء امس الاحد في مرتفعات جبال "هلن" بمحافظة جهار محال وبختياري جنوب غربي ايران حيث قتل جميع ركابها الذين يبلغ عددهم 11 راكبا.

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