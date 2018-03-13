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بوتين يصل الى داغستان في "زيارة عمل"

بوتين يصل الى داغستان في
الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

قبل عدة أيام من الانتخابات الرئاسية في روسيا وصل الرئيس فلاديمير بوتين إلى داغستان في زيارة عمل حيث من المقرر أن يلتقي مع ممثلي المجتمع في الجمهورية الروسية.

العالم- أوروبا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي سيشارك في الاجتماع المكرس لمناقشة التطور الاقتصادي والاجتماعي في داغستان.

اللافت أن هذه الزيارة جاءت على خلفية الفضائح المتعلقة بالفساد والتي تورط فيها كبار المسؤولين الداغستانيين في فبراير الماضي، من بينهم نائب رئيس الحكومة عبد الصمد حاميدوف وغيره من الموظفين.

وأعلن بوتين سابقا في 2 مارس خلال اجتماع حركة الجبهة الشعبية لعموم روسيا أن عملية مكافحة الفساد والعصبية العشائرية ستستمر في داغستان.

ومن المقرر أن يزور بوتين في إطار جولته حول المقاطعة الجنوبية لروسيا عددا من المناطق بما فيها جمهورية القرم التي انضمت إلى روسيا الاتحادية عام 2014.

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