دوري ابطال آسيا.. برسبوليس يهزم الوصل الاماراتي في عقر داره

العالم - ايران

سجل هدف الفوز لبرسبوليس كامل كاميابي نيا في الدقيقة 37 من الشوط الاول.

وفي الشوط الثاني تقدم الوصل الى الامام املا في التعادل على الاقل ما اتاح الفرصة لبرسبوليس لشن العديد من الهجمات الخطيرة التي ضاعت لبراعة حارس الوصل او عدم الدقة في التسديد من جانب لاعبي برسبوليس.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 9 نقاط في المركز الثاني بفارق الاهداف مع السد القطري الذي تغلب على ضيفه ناساف كارشي الاوزبكي 4-0، الذي ظل بالمركز الثالث برصيد 6 نقاط، فيما خرج الوصل الاماراتي من المنافسة بعد تلقيه 4 هزائم متتالية.

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