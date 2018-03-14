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سفير النمسا يعلن استعداد بلاده لانشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في كرمان

سفير النمسا يعلن استعداد بلاده لانشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في كرمان
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

اعلن السفير النمساوي في طهران شتيفان شولدز استعداد بلاده للتعاون لانشاء محطات جديدة للطاقة الشمسية في محافظة كرمان الواقعة جنوب شرق ايران، لافتا الي ان المرحلة الاولى لمحطة الطاقة الشمسية في كرمان هي الان قيد التنفيذ.

العالم - إيران

وقال شولدز في تصريح ادلى به خلال تفقده المرحلة الاولي للمحطة بطاقة 1.2 ميغاواط في منطقة رفسنجان الاقتصادية الخاصة وقال، ان المرحلة الثانية للمشروع بطاقة 60 ميغاواط سيتم تنفيذها في غضون عامين باستثمارات تبلغ 55 مليون يورو.

واشار الى ان النمسا نفذت خلال العامين الاخيرين مشروعين اقتصاديين كبيرين في محافظة كرمان وقال، ان وفدا اقتصاديا نمساويا زار ايران قبل عامين وكانت نتائج الزيارة ملموسة.

واضاف السفير النمساوي، ان المشروع الاول هو انشاء محطة الطاقة الشمسية في رفسنجان والمشروع الثاني هو في منطقة 'كل كهر' والذي يجري تنفيذه حاليا من قبل النمسا ايضا.

ونوه الى ان بلاده رائدة في توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وقال، ان 91.8 بالمائة من الكهرباء في النمسا يتم توليده من الطاقات المتجددة.

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