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ترامب يعين هيذر نويرت نائبة لوزير الخارجية الجديد

ترامب يعين هيذر نويرت نائبة لوزير الخارجية الجديد
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢٦ بتوقيت غرينتش

أعلن البيت الأبيض عن تعيين الرئيس الاميركي دونالد ترامب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نويرت، قائما بأعمال نائب وزير الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة، خلفا لستيفن غولدشتاين المقال.

العالم - الاميركيتان

وقد عينت نويرت البالغة 48 عاما من العمر في منصب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في 24 أبريل 2017، وقبل توليها هذه المهمة عملت كمقدمة برنامج Fox & Friends (فوكس وأصدقاء) في قناة Fox News بنيويورك.

ويوم الثلاثاء أقال ترامب عددا من المسؤولين في إدارته، ومن بينهم وزير الخارجية ريكس تيلرسون ونائبه للشؤون الدبلوماسية العامة ستيفن غولدشتاين بعد أن نشر في "تويتر" معلومات تتناقض مع موقف الرئاسة الأمريكية بشأن إقالة تيلرسون.

ودافع غولدستين عن تيلرسون مشددا على أنه "لم يرغب في ترك منصب وزير الخارجية واعتزم البقاء في المنصب" وأنه "حقق تقدما ملموسا في مسائل الأمن القومي غاية في الأهمية وأقام علاقات مع الزملاء في دول أخرى".

وأكد غولدستين أن ترامب أقال تيلرسون دون إبلاغه بسبب قراره هذا.

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