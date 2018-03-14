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فيديو يوثق لحظة اختطاف شاب على "الطريق الصحراوي" في مصر

الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

عرض الإعلامي المصري، جابر القرموطي، في برنامجه "مانشيت القرموطي"، مقطع فيديو صورته سيدة يوثق عملية اختطاف شاب على الطريق الصحراوي.

العالم - مصر

وقالت السيدة إنه وأثناء سفرها مع نجلها وابنتها، لاحظت حركة غريبة ومحاولة فتح باب أحد السيارات، ما جعلها تسارع لاكتشاف حقيقة الأمر.

وأوضحت السيدة أنها فوجئت بشاب يحاول الهروب من السيارة، وأن الركاب داخلها اعتدوا عليه، مؤكدة أن الشاب قال لها: "أنا مخطوف من الشروق وكلمي البوليس".

وأشارت السيدة إلى أن "موتوسيكل" (دراجة نارية) توقف وعليه فردين، مؤكدة أنها اعتقدت أنهم توقفوا لاستطلاع الأمر بعد توقف السيارة ونزول الشاب منها، وتبين أنهم أصحاب مختطفي الشاب.

وأكدت السيدة أنها قامت بنشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأن الأجهزة المعنية تبذل جهودها من أجل الوصول لشخصية الخاطفين والشاب المخطوف.

المصدر: "صحف مصرية"

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