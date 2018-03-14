مرتضى منصور عن صفقة عبدالله السعيد: «عندي تعليمات ماتكلمش

العالم - مصر

وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، مع أحمد موسى: «خلي المهندس خالد عبدالعزيز يعمل لجنة لإدارة أمريكا زي ما عمل مع الزمالك»، ضاحكًا بقوله: «متستفزنيش يا عم أحمد».

وتابع: «كل شيء وارد يوم السبت، سواء عن الصفقات أو الانسحاب من البطولة العربية، وعندي اجتماع مع مسؤولين كبار في الدولة غدًا بشأن ما يحدث، ويوم السبت سأعلن كل شيء»، رافضًا الإجابة عن أي سؤال بشأن عبدالله السعيد.

وأردف: «في ناس بالدولة كلموني، وقالولي بلاش تتكلم غير لما نقعد نتكلم بكره سوا، وعندي تعليمات ماتكلمش في الموضوع، وأنا ملتزم بكلمتي معاهم لأني رجل دولة، ولم نخسر شيئًا في الصفقة».

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