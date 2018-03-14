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السودان يدعو مصر لعقد اجتماع سد النهضة الثلاثي

السودان يدعو مصر لعقد اجتماع سد النهضة الثلاثي
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

أعلن السفير السوداني لدى القاهرة، عبد المحمود عبد الحليم، عن توجيه الخرطوم دعوة رسمية للجانب المصري، لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء الخارجية والري ومديري أجهزة المخابرات في السودان وإثيوبيا ومصر، بشأن سد النهضة.

العالم - السودان

وسيجرى الاجتماع في الخرطوم يومي 4 و5 أبريل 2018، تنفيذا لتكليف القمة الثلاثية السودانية الإثيوبية المصرية، التي عقدت على هامش القمة الأفريقية مؤخرا في أديس أبابا.

وكان عبد الحليم قد عاد إلى القاهرة في الخامس من مارس الجاري، بعد أن استدعته الخرطوم للتشاور في يناير الماضي.

واستدعى السودان سفيره في مصر للتشاور، إثر أنباء تفيد أن مصر طلبت استبعاد الخرطوم من المفاوضات الجارية مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، وهو ما نفته القاهرة فيما بعد.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على نهر النيل الأزرق، أهم روافد نهر النيل، إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجات مصر للمياه.

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