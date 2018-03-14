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ظريف: الأسلحة الاميركية تذهب إلى يدمرتكبي جرائم الحرب في المنطقة

ظريف: الأسلحة الاميركية تذهب إلى يدمرتكبي جرائم الحرب في المنطقة
الأربعاء ١٤ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أن نصف مبيعات السلاح الاميركية تتجه نحو منطقة الشرق الاوسط، في حين ان الجزء الاكبر من هذه الاسلحة يذهب الى يد دول مغامرة وعديمة التجربة لديها دور في جرائم الحرب بالمنطقة.

العالم - ايران

واستند محمد جواد ظريف، في تغريدة له على تويتر الى التقرير الأخير لـ"مركز أبحاث السلام في ستوكهولم" بشأن صادرات السلاح الاميركية الى منطقة غرب آسيا، منتقدا الضجيج الإعلامي الذي تثيره الدول الغربية ضد ايران واتهامها بأنها تزعزع الاستقرار في المنطقة.

ونشر ظريف مخططا عن "مركز أبحاث السلام في ستوكهولم" بشأن توريد دول الشرق الاوسط للسلاح الاميركي، وكتب: ان اميركا تضخ نصف صادرات أسلحتها الى منطقتنا.. والجزء الأكبر من هذه الاسلحة يقع بيد زعماء دول مغامرة وعديمة التجربة والتي لها دور في جرائم الحرب.

وأردف: رغم ذلك فإنهم يزعمون (الغربيون) ان ايران تشكل مصدرا لزعزعة الاستقرار.. والملفت أن الحقائق هي أكبر عدو لخداع العامة.

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