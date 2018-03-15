أميركا: سقوط طائرة F-18 قبالة فلوريدا ومقتل طاقمها

العالم-الامريكيتان

وأضافت البحرية في بيان أن الطيار ومساعده انتشلا من المياه وأعلنت وفاتهما بعد سقوط الطائرة بينما كانت تتجه للهبوط في محطة كي ويست الجوية التابعة للقوات البحرية. وقالت إنه يجري التحقيق في الحادث.

وكانت وسائل اعلام أميركية نقلت في وقت سابق عن متحدث باسم القوات الجوية البحرية أن عمليات البحث والإنقاذ جارية بعد سقوط الطائرة، قبالة كي ويست في فلوريدا.

إلى ذلك، أفادت وسائل اعلام محلية نقلاً عن شهود عيان أن نيراناً اشتعلت في الطائرة قبل اصطدامها بالماء.

وسقطت الطائرة خلال مهمة تدريبية بالقرب من محطة نافال الجوية في كي وست، وهي منشأة عسكرية تضم طائرات مقاتلة جو-جو. وقال أحد الشهود لشبكة local 10 news إن النيران غمرت الطائرة قبل تحطمها على بعد حوالي ميل من المدرج.

وتمكن الطياران من الطيران بالمظلة خارج الطائرة على ما يبدو، وفقا لما ذكره المتحدث باسم محطة نايفال اير ستايشن كي، قبل أن يفارقا الحياة .