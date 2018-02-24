البث المباشر
مصادر فلسطينية: قوات خاصة للاحتلال تختطف فلسطينيا بعد اقتحامها مخيم الدهيشة ببيت لحم واندلاع مواجهات مع الشبان
مراسل العالم: مصرع وجرح عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية للقوات اليمنية على مواقعهم في مديرية الصلو جنوب تعز
رويترز: مجلس الأمن الدولي يؤجل التصويت المحتمل على هدنة 30 يوما في سوريا حتى مساء اليوم السبت
استهداف تجمعات للجنود السعوديين في رقابة نهوقة بنجران بصاروخ موجه وعدد من قذائف ال "آر بي جي" واحتراق الرقابة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في منفذ علب ومعسكر الجربة في عسير
طيران العدوان السعودي يشن 5 غارات على منطقة الامارة بمديرية كتاف و طخية بمديرية مجز في صعدة
رئيس مجلس الأمن: نريد اعتماد قرار الهدنة في #سوريا الْيَوْمَ (الجمعة) وهناك مفاوضات بشأن بعض فقرات مسودة القرار
مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تدك تجمعات مرتزقة العدوان في جبهتي صبرين والمهاشمة بمديرية خب والشعف في الجوف
ماكرون: فرنسا ستبذل قصارى جهدها مع روسيا للتوصل إلى هدنة في سوريا
إطلاق نار أمام مصرف في زيورخ في سويسرا

فريق خبراء فرنسي يتوجه الى منطقة سقوط طائرة الركاب الايرانية

فريق خبراء فرنسي يتوجه الى منطقة سقوط طائرة الركاب الايرانية
الجمعة ٢٣ فبراير ٢٠١٨ - ٠٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

توجه فريق فرنسي يضم 7 خبراء الى منطقة سميرم حيث سقطت طائرة الركاب الايرانية 'أي تي آر 72' لدراسة اسباب الحادث.

العالم - إيران

وفي تصريح له، قال مهراب صابري العضو في رابطة تسلق الجبال بمحافظة اصفهان (وسط)، والذي يرافق الوفد الفرنسي، ان الفريق يضم 3 افراد من لجنة دراسة الحوادث الجوية و 4 آخرين من الشركة المصنعة للطائرة، وقد الان في سفح جبل دنا.

واوضح بان الفريق يعتزم الصعود الى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة واشار الى ان الانواء الجوية في المنطقة عصر ومساء اليوم غير مناسبة نظرا لتوقع هطول الامطار والثلوج واضاف، ان فريق الخبراء الفرنسي شارك في اجتماع لجنة الازمة ومن ثم سيشارك في اجتماع خر فور عودته ويعلن نتائج ما توصل اليه.

كما صرح عضو رابطة تسلق الجبال في سميرم حسين رضائي فر بان مدير عام لجنة الحوادث في منظمة الطيران المدني الايرانية يرافق الفريق ايضا.

هذا وقد توقفت عمليات البحث عن جثث هولاء الضحايا منذ اليومين الماضيين واستمر اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي.

يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها صباح الاحد من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب).

وصباح يوم الثلاثاء تم العثور من قبل مروحيات الحرس الثوري على حطام الطائرة بعد 48 ساعة من البحث من قبل فرق الاغاثة والانقاذ، حيث تم جمع عدد من الجثث المتناثرة في ظروف جوية صعبة جدا نظرا لوعورة المنطقة الجبلية التي سقطت فيها الطائرة والبالغة ارتفاعها اكثر من 4 آلاف متر والبرودة القارسة التي تتراوح ما بين 20 الى 40 تحت الصفر والثلوج البالغ ارتفاعها ما بين متر الى مترين.

 

 

216

تصنيف :

روابط ذات صلة

وقف تحليق طائرات 'أي تي آر 72' لشركة 'آسمان' حتى إشعار آخر

النائب الاول للرئيس الايراني يعزي بضحايا تحطم طائرة "آسمان"

تعليق البحث عن ضحايا الطائرة الايرانية المنكوبة بسبب سوء الأحوال الجوية

الجيش الايراني: سنسلم اليوم جثامين ضحايا الطائرة المنكوبة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

بدء فعاليات الاسبوع الثقافي الايراني في مدينة المريا الاسبانية

انطلاق ايام الفيلم الايراني في باكو بفيلم 'باديغارد'

الخارجية السورية: فرنسا غير مؤهلة للعب أي دور بالسلام في سوريا

برنامج بانوراما.. مجلس الأمن والهدنة السورية.. ونقل السفارة الأميركية الى القدس

ترامب: العلاقات مع الصين "الأفضل على الإطلاق" ولكن..

بالصور.. السيسي يشارك طلاب الشرطة التدريبات

مساعد سابق لترامب يقر بالذنب في تدخل روسيا في الانتخابات

الشرطة المغربية تعتقل ناشرا صحافيا بارزا

الاتحاد الأوروبي يدعم قبرص حول أزمته مع تركيا

مجلس الامن يرجئ للمرة الثالثة التصويت على مشروع الهدنة بسوريا

ترامب يرد على الساخرين من شعره

عريقات: القرار الأمريكي بنقل السفارة مخالف للقانون الدولي

بوارج تركية تمنع "إينى" من التنقيب عن الغاز في مياه قبرص

مجلس الامن يؤجل التصويت على مشروع للهدنة في سوريا

مدفعية الجيش اليمني تستهدف تجمعات للجنود السعوديين في جبهتي نجران وعسير

واشنطن تحذر العراق من شراء منظومة "إس 400"

ترامب: إدارتي من أنجح الإدارات في تاريخ أمريكا!

الجزائر.. الجيش يحجز ترسانة أسلحة قرب الحدود

الرياض ترفع حالة التأهب وتحذر المواطنين

قذائف المسلحين تقصف منزل أمل عرفة... وهذا ما جرى لها!

الأکثر مشاهدة