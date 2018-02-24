فريق خبراء فرنسي يتوجه الى منطقة سقوط طائرة الركاب الايرانية

العالم - إيران

وفي تصريح له، قال مهراب صابري العضو في رابطة تسلق الجبال بمحافظة اصفهان (وسط)، والذي يرافق الوفد الفرنسي، ان الفريق يضم 3 افراد من لجنة دراسة الحوادث الجوية و 4 آخرين من الشركة المصنعة للطائرة، وقد الان في سفح جبل دنا.

واوضح بان الفريق يعتزم الصعود الى المنطقة التي سقطت فيها الطائرة واشار الى ان الانواء الجوية في المنطقة عصر ومساء اليوم غير مناسبة نظرا لتوقع هطول الامطار والثلوج واضاف، ان فريق الخبراء الفرنسي شارك في اجتماع لجنة الازمة ومن ثم سيشارك في اجتماع خر فور عودته ويعلن نتائج ما توصل اليه.

كما صرح عضو رابطة تسلق الجبال في سميرم حسين رضائي فر بان مدير عام لجنة الحوادث في منظمة الطيران المدني الايرانية يرافق الفريق ايضا.

هذا وقد توقفت عمليات البحث عن جثث هولاء الضحايا منذ اليومين الماضيين واستمر اليوم الجمعة لليوم الثالث على التوالي.

يذكر ان طائرة 'أي تي آر 72' كانت تقل 66 شخصا (60 راكبا و 6 افراد الطاقم) في رحلة لها صباح الاحد من طهران الى مدينة ياسوج مركز محافظة كهكيلوية وبوير احمد قد اختفت عن صفحة الرادار بعد 55 دقيقة من اقلاعها حيث سقطت في منطقة بادنا الجبلية الشاهقة الواقعة في الحدود الادارية بين محافظتي اصفهان (وسط) وكهكيلوية وبوير احمد (جنوب غرب).

وصباح يوم الثلاثاء تم العثور من قبل مروحيات الحرس الثوري على حطام الطائرة بعد 48 ساعة من البحث من قبل فرق الاغاثة والانقاذ، حيث تم جمع عدد من الجثث المتناثرة في ظروف جوية صعبة جدا نظرا لوعورة المنطقة الجبلية التي سقطت فيها الطائرة والبالغة ارتفاعها اكثر من 4 آلاف متر والبرودة القارسة التي تتراوح ما بين 20 الى 40 تحت الصفر والثلوج البالغ ارتفاعها ما بين متر الى مترين.

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