"الأمن" الايرانية تفند انباء تعيين مزدوجي الجنسية بمناصب حكومية

العالم - ايران

وجاء في بيان اصدرته وزارة الامن بهذا الصدد، أنه اثر التصريحات وبعض القضايا المتداولة عبر وسائل الاعلام حول تعيين اشخاص من حملة الجنسية المزدوجة في المناصب الحكومية، فإن الوزارة وحسب مسؤولياتها ومهامها الخاصة قامت بمتابعة جادة لموضوع تحديد الاشخاص الذين يحتمل امتلاكهم جنسية مزدوجة، وتم عبر عمليات تحقيق استخبارية تحديد بعض الاشخاص من حاملي الجنسية المزدوجة الذين كانوا قد تقدموا بطلب للتعيين في مناصب حكومية؛ حيث تم رفض تعيينهم.

وأضاف البيان، انّ الوزارة ومن خلال التقارير المرسلة الى الجهات المعنية وخاصة رئيس مجلس الشورى الاسلامي ولجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية النيابية، وايضا لجنة التحقيق في مجلس الشورى الاسلامي والنيابة العامة، تفند تماماً الانباء الواردة بشأن تعيين أمثال هؤلاء في المناصب الحكومية والادارية.

واورد البيان انه بالاضافة الى ذلك هناك ايضا بعض الاشخاص الذين كانوا قد عيّنوا في مناصب ادارية او عقب تعيينهم حصلوا على جنسية اخرى حيث تمت اقالتهم من هذه المناصب بعد تحديد الهوية والابلاغ الصريح والحاسم والمتابعة من قبل وزارة الامن وبالتعاون مع رؤساء تلك المؤسسات.

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