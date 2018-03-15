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الهجرة» تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج

الهجرة» تشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٨:٥٣ بتوقيت غرينتش

شكلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، غرفة عمليات بوزراة الهجرة لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

العالم - مصر

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن غرفة العمليات ستتابع سير العملية الانتخابية للمصريين بالخارج، في إطار حرص الحكومة على ضمان سير العملية الانتخابية بسهولة، وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين عند الإدلاء بأصواتهم، والتعامل مع أي مشاكل قد تواجه العملية، بما يضمن خروج هذا العرس الديمقراطي في صورة مشرفة تليق بمصر الحرة وشعبها العظيم.
تُعقد غرفة العمليات برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، وتتشكل من فريق عمل ممثلًا للهيئة الوطنية للانتخابات، كما أنها مجهزة بكافة أجهزة الاتصال اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية لحظة بلحظة، والتعرف على كل ما يظهر من مشكلات والتعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وتوجيه الجهات المعنية بالمشكلة، وستكون على اتصال بوزارة الخارجية للتنسيق الدائم مع السفارات والقنصليات خارج مصر.
وتقوم غرفة عمليات وزارة الهجرة بمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج خلال أيام الانتخابات الثلاثة، بقاعة "سوليتير ٢" بفندق الماسة.

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