غدًا...انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية في 124 دولة

العالم - مصر

وتُجرى الإنتخابات الرئاسية في مقارّ السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية بدول العالم بإستثناء أربع دول هي سوريا وليبيا واليمن والصومال نظراً للظروف الأمنية التي تمرّ بها.

وبحسب "سكاي نيوز عربية"؛ أكدت الدولة المصرية بمختلف أجهزتها ودوائرها ومسؤوليها أهمية مشاركة الناخبين في الخارج في الإنتخابات التي تُعدّ رابع إنتخابات رئاسية تعددية وثالث إنتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير 2011.

ويخوض سباق الإنتخابات مرشحان إثنان هما الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، المرشح لفترة رئاسية ثانية، ورمزه الإنتخابي (النجمة) ورئيس حزب الغد الليبرالي المهندس موسى مصطفى ورمزه (الطائرة).

وفي هذا السياق؛ حثت وزارة الخارجية المصريين في الخارج على المشاركة في الإنتخابات، مؤكدة إنتهاء الإستعدادات والتحضيرات لعقد الجولة الأولى من الإنتخابات الرئاسية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنّ بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية قامت بجهود كبيرة لتشجيع المصريين على ممارسة حقهم الدستوري في المشاركة السياسية من خلال التصويت في الإنتخابات الرئاسية.

وأكدت أيضاً العمل على توفير كل الإمكانات والتجهيزات اللازمة من أجل إجراء الإنتخابات الرئاسية بأقصى قدر ممكن من الكفاءة والشفافية والحيادية وفي إطار توجيهات الهيئة الوطنية للإنتخابات، معتبرة أنّ مشاركة المصريين في هذا الإستحقاق "الأهم من بين الإستحقاقات الإنتخابية".

ودعت السفارات المصرية في الخارج عبر إعلانات نُشرت بمقارها ومواقعها الإلكترونية وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الناخبين إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم السياسي الذي كفله الدستور والقانون.

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم حرص أجهزة الدولة ممثلة في سفاراتها بالخارج على تقديم كل التسهيلات للمصريين للإدلاء بأصواتهم في الإنتخابات الرئاسية.

بدوره، دعا رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار لاشين إبراهيم، المصريين المقيمين والمتواجدين خارج مصر خلال فترة الإنتخابات الرئاسية إلى الحرص على الإدلاء بأصواتهم في هذا الإستحقاق.

ووصف إبراهيم في تصريح سابق المصريين في الخارج بأنهم "جزء أصيل من أبناء الوطن وأحد أعمدته الأساسية"، مؤكداً أنّ مشاركتهم تساهم في بناء مستقبل بلدهم وترسيخ الديمقراطية.

وأكد أنّ الهيئة الوطنية للإنتخابات لن تألو جهداً لتوفير كل التيسيرات وسبل الراحة أمامهم في العملية الإنتخابية التي ستُجرى تحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووفقاً لنتائج آخر تعداد في مصر الذي نُشر في سبتمبر 2017؛ فإنّ إجمالي عدد المصريين بلغ 104.2 مليون نسمة من بينهم نحو 94.8 مليون نسمة في الداخل و9.4 مليون نسمة بالخارج يمثلون مختلف الأعمار.

وينص الدستور المصري على ألا تبدأ إجراءات الإنتخابات قبل أكثر من 120 يوماً من تاريخ إنتهاء فترة الرئاسة الحالية التي تنتهي في السابع من يونيو المقبل، على أن تعلن النتائج في موعد أقصاه 30 يوماً قبل تاريخ إنقضاء فترة الرئاسة.

214