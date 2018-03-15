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مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين

مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش

صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قرار يدعو لفرض حظر على مسؤولين إيرانيين بذرائع واهية تتعلق بحقوق الإنسان في إيران.

العالم - الأمريكيتان

ويحتاج المشروع إلى مصادقة نواب المجلس في القاعة الرئيسية.

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