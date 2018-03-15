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الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨
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"المرصد السوري": نحو 20 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية
لافرينتييف يستبعد عقد مؤتمر أستانه 9 قبل قمة إسطنبول
رويترز: قاض فرنسي يصدر أمر اعتقال بحق أخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
مراسل العالم: إصابة شخصين جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط ساحة المحافظة بدمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع شمال شرق جسرين بالإضافة لسيطرته على عدد من الأبنية في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للبلدة، ليكون بذلك قد قارب على حصارها بشكل كامل
مراسلة العالم: حوالي ٥٠٠٠ مدني يخرجون عبر ممر حمورية في الغوطة الشرقية وسط استمرار خروج المدنيين
أكثر من 2000 مدني من أهالي الغوطة الشرقية لدمشق يتوجهون إلى ممر حمورية
مراسل العالم: سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي شارع النيل بمدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلّحة
مراسل العالم: استشهاد مدنيّ وإصابة آخرين، جراء سقوط عدّة قذائف صاروخية على حي باب توما بدمشق، مصدرها المجموعات المسلّحة
مراسل العالم: إصابة مواطن بجروح إثر غارة لطيران العدوان على مزرعة مواطن في مديرية صرواح بمأرب
مشروع قرار أمريكي لفرض عقوبات على مسؤولين إيرانيين
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٤٣ بتوقيت غرينتش
صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي بالموافقة على مشروع قرار يدعو لفرض حظر على مسؤولين إيرانيين بذرائع واهية تتعلق بحقوق الإنسان في إيران.
العالم
-
الأمريكيتان
ويحتاج المشروع إلى مصادقة نواب المجلس في القاعة الرئيسية.
216
تصنيف :
إیران
الأميرکيتان
كلمات دليلية :
مشروع قرار أمريكي
حقوق الإنسان
لجنة الشؤون الخارجية
مجلس النواب الأمريكي
مسؤولين إيرانيين
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