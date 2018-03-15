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ريابكوف: لا جدوى للعقوبات الامريكية المستمرة ضد موسكو

ريابكوف: لا جدوى للعقوبات الامريكية المستمرة ضد موسكو
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٥٣ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في فرض العقوبات على روسيا ولكن دون جدوى.

العالم . أوروبا

ونقلا عن سبوتنيك، أضاف ريابكوف بأن "واشنطن تتعمد فرض العقوبات على روسيا قبل وقت قصير من الانتخابات الرئاسية".

وأشار إلى أن بلاده تتوقع المزيد من العقوبات الأمريكية، لافتا إلى أن "كافة محاولات واشنطن لفرض إرادتها على موسكو ستبقى دون نتيجة، وهذه الخطوات تضر بسمعتها".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد فرضت، اليوم الخميس، عقوبات على خمسة كيانات روسية و19 شخصا، بسبب ما أسمته "الهجمات الإلكترونية والتدخل في الانتخابات".

ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه "قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة بفرض عقوبات على خمسة كيانات و19 شخصا بموجب قانون مواجهة خصوم أمريكا من خلال العقوبات وكذلك الأمر التنفيذي رقم 13694".

ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات، ووصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.

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