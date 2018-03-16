البث المباشر
الجيش الأمريكي: سقوط طائرة عسكرية أمريكية وعلى متنها جنود في غرب العراق
المتحدث باسم الخارجية الايرانية يعتبر أن ولي العهد السعودي غير ناضج وواهم ولا ينطق الا بالكذب
المتحدث باسم الخارجيةالايرانية يعتبر أن ولي العهد السعودي غير ناضج وواهم ولا ينطق الا بالكذب
"المرصد السوري": نحو 20 ألف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية
لافرينتييف يستبعد عقد مؤتمر أستانه 9 قبل قمة إسطنبول
رويترز: قاض فرنسي يصدر أمر اعتقال بحق أخت ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
مراسل العالم: إصابة شخصين جراء سقوط قذيفتين صاروخيتين في محيط ساحة المحافظة بدمشق، مصدرهما المجموعات المسلحة
مراسل العالم: الجيش السوري يسيطر على عدد من المزارع شمال شرق جسرين بالإضافة لسيطرته على عدد من الأبنية في الجهة الشرقية والجنوبية الشرقية للبلدة، ليكون بذلك قد قارب على حصارها بشكل كامل
مراسلة العالم: حوالي ٥٠٠٠ مدني يخرجون عبر ممر حمورية في الغوطة الشرقية وسط استمرار خروج المدنيين
أكثر من 2000 مدني من أهالي الغوطة الشرقية لدمشق يتوجهون إلى ممر حمورية

سقوط طائرة أمريكية عسكرية غرب العراق

سقوط طائرة أمريكية عسكرية غرب العراق
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ١١:٠٢ بتوقيت غرينتش

اعلن الجيش الأمريكي سقوط طائرة عسكرية أمريكية وعلى متنها جنود في غرب العراق.

العالم-الامريكيتان

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان في وقت متأخر يوم الخميس إن طائرة عسكرية أمريكية تقل جنودا سقطت في غرب العراق.

وأضاف البيان "تتعامل فرق الإنقاذ مع الموقع الذي سقطت فيه الطائرة في الوقت الحالي".

وأفاد مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بتحطم مروحية أميركية الخميس قرب مدينة القائم التي تقع على بعد حوالي 400 كيلو متر شمال غرب العاصمة العراقية بغداد، وذلك خلال عملية "غير قتالية".

وقال المسؤول للصحافيين إن المروحية كانت تقل سبعة أفراد، لم يحدد هوياتهم، و كانت تحلق بالقرب من سورية.

وأشار إلى أن عملية إنقاذ تجري في الوقت الحالي في موقع الحادث.

وسوف تصدر الوزارة في وقت لاحق بيانا بتفاصيل أوفى حول الموضوع، بحسب المسؤول.

وتعتبر هذه أول مروحية أميركية تسقط في المنطقة عموما منذ تحطم طائرة بدون طيار شمال غرب سورية مطلع عام 2015.

روابط ذات صلة

أميركا: سقوط طائرة F-18 قبالة فلوريدا ومقتل طاقمها

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

سقوط طائرة أمريكية عسكرية غرب العراق

قتل 4 جنود سعوديين بقناصة الجيش اليمني و انصارالله في جيزان

نشرة بانوراما: "هل حسمت دمشق ملف الغوطة؟" و"الوضع الانساني في اليمن، هل يحرك الضمير الدولي؟"

صحيفة إماراتية: أمريكا تتوسل السلطان قابوس لإنهاء حرب اليمن

تفاصيل وأسباب صدور مذكرة اعتقال ابنة عاهل السعودية في فرنسا

مصر بين إنتخابات رئاسية "شكلية" و"إستكمال الإنجازات"

إسطنبول تستضيف قمة تركية روسية إيرانية بشأن سورية

بالفيديو...إنهيار جسر للمشاة في فلوريدا

تدمير خمس مضافات لداعش في العراق

جمّد دماغك وانتقل للعيش في المستقبل بسعر "معقول"!

وزير الدفاع اللبناني يوجه دعوة للجالية في قطر

خلال افتتاح مهرجان عمار لأفلام المقاومة محمود الزهار: ايران تحترم الفكر والفن المبدع

بالفيديو.. مقتل متهم حاول مهاجمة شاهد داخل المحكمة!

لافروف: معاهدة النظام القانوني لبحر قزوين ستوقع هذا العام

الاجتماع الـ 11 للجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد في فيينا الجمعة

بالفيديو..سترة في يوم الشهيد "أحمد فرحان"

الالاف يفرون من عفرين جراء القصف التركي خلال 24 ساعة

قائد المنطقة البحرية الاولى للحرس الثوري : القوات الامريكية في الخليج الفارسي باتت منفعلة في تحركاتها

بالفيديو... دراجة تحمل سبعة أشخاص دفعة واحدة ... فقط في الصين!

لجنة الامن النيابية العراقية: اميركا لديها نوايا سيئة في العراق

الأکثر مشاهدة