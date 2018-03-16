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بدء عملية التصويت لانتخابات الرئاسة المصرية بالخارج

بدء عملية التصويت لانتخابات الرئاسة المصرية بالخارج
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الجمعة الإنتخابات الرئاسية المصرية بالخارج وتستمر ثلاثة أيام في 139 مقراً إنتخابياً تتوزع على 124 دولة حول العالم.

العالم-مصر

وبدأت سفارة مصر بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح الجمعة، بالتوقيت المحلى لماليزيا فى استقبال المواطنين من أبناء الجالية المصرية، والذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التى يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وكانت السفارة المصرية بماليزيا قد انتهت من كافة الاستعدادات الفنية واللوجيستية لاستقبال الناخبين وتزويد اللجنة بكافة التسهيلات للتيسير على المواطنين عملية الإدلاء بأصواتهم.

بدأ المواطنون المصريون في أستراليا، اليوم الجمعة، في التوافد على مقار السفارة بكانبيرا والقنصليتين المصريتين بسيدني وملبورن للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسى وموسى مصطفى موسى.

وفتحت السفارة والقنصليتان أبوابهم في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لأستراليا، وتستمر عملية التصويت حتى التاسعة مساء، خلال الأيام الثلاثة للاقتراع وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

كانت عملية التصويت قد بدأت بنيوزيلاندا في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة التاسعة صباح الجمعة بتوقيت ويلنجتون، وتتوالي بالنسبة للمصريين في الخارج في باقي المقار الانتخابية في 129 دولة من أقصى شرق الكرة الأرضية إلى أقصى غربها لتكون الدائرة الانتخابية في ولاية «لوس أنجلوس» هي أخر اللجان التي ستغلق أبوابها.

ويحق لأي مواطن مصري مقيم بالخارج خلال توقيت الانتخابات التي تستمر حتى الأحد الموافق الثامن عشر الجاري الإدلاء بصوته في أي بعثة دبلوماسية أو قنصلية مصرية بالدولة المتواجد بها خلال الفترة القانونية للانتخابات.

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