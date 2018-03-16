نتنياهو يعلق على تعيين "بومبيو" وزيرا للخارجية الأمريكية

العالم - فلسطين المحتلة

وأشاد نتنياهو بـ"قدرات وخبرة" بومبيو، وقال في تغريد له على تويتر: "أعجبت كثيرا في لقاءاتي مع بومبيو بقدراته وبخبرته".

وأضاف رئيس وزراء الاحتلال الذي تجري التحقيق معه في العديد من قضايا الفساد، ويرجح أن تقدم لائحة اتهام ضده: "أؤمن بأننا سنعمل جيدا جدا معا أيضا في منصبه كوزير الخارجية".

وقالت صحيفة هآرتس الاسرائيلية إن "إسرائيل" لن تذرف الدموع على إقالة دونالد ترامب لوزير خارجية ريكس تيلرسون.

وأوضحت الصحيفة، إن "أحدا في تل أبيب لن يذرف دمعة على رحيل تيلرسون، الشخصية المنفرة لدى الإسرائيليين، مع قدوم الصديق الحميم لإسرائيل مايك بومبيو رئيس جهاز المخابرات الأمريكية السابق سي آي إيه".

ويعد بومبيو من أكثر الداعمين لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أمس، أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزير خارجية بلاده، ريكس تيلرسون، وعيّن بدلًا منه رئيس المخابرات، مايك بومبيو.

جاء الإعلان في تغريدة لترامب على تويتر، قال فيها "مايك بومبيو مدير المخابرات المركزية سيصبح وزير خارجيتنا الجديد. سيقوم بعمل رائع! شكرا لريكس تيلرسون على خدماته!".

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