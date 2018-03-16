انطلاق الانتخابات الرئاسية المصرية فى الخارج + صور

العالم - مصر

ويواصل الناخبون المصريون المقيمون فى نيوزلندا توافدهم على مقر السفارة المصرية في نيوزلندا بداية من الحادية عشر مساء اليوم، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الثانية في عمر ثورة 30 يونيو، والتي يتنافس فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي آملاً في الحصول على ولاية رئاسية ثانية، أمام مرشح حزب الغد المهندس موسى مصطفى موسى، الذي حرصت حملته قبل ساعات من انطلاق قطار الانتخابات على حث أبناء الجاليات المصرية في الخارج على المشاركة والتصويت بكثافة.

اسامة-المجدوب-يدلي-بصوته-بالانتخابات-الرئاسية

وقال طارق الوسيمي، سفير مصر في نيوزيلندا، إنه تم افتتاح مقر السفارة لاستقبال المصريين للتصويت في الانتخابات الرئاسية في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت العاصمة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف طارق الوسيمي، أن اللحظات الأولى للتصويت شهدت إقبالاً كبيرًا، كما أنه تم تقديم كافة التسهيلات لتسهيل التصويت، حيث أرسل أعضاء السفارة سيارتهم الخاصة لنقل المصريين من المطارات إلى مقر السفارة لإتمام عملية التصويت.

في ثاني محطة يحل فيها قطار الانتخابات الرئاسية التي بدأت في نيوزيلندا، فتحت السفارة المصرية بالعاصمة الأسترالية "كانبرا" وقنصلياتها أبوابها لاستقبال الناخبين المقيدين لديها، وذلك في تمام الساعة 12 بعد منتصف ليل الجمعة .

الانتخابات-الرئاسية-في-السفارة-المصرية-بطوكيو

وحرص السفير المصري لدى استراليا محمد خيرت، على الإدلاء بصوته في الانتخابات وكذلك طاقم السفارة، والمصريون المقيمون في العاصمة أو بالقرب منها .

وأكد أن هناك جالية مصرية كبيرة في أستراليا تتراوح أعددهم ما بين 120 ألفا و130 ألف مصري، مؤكدا أن هناك تنسيقا كاملا مع غرفة العمليات في القاهرة بوزارة الهجرة والمصريين بالخارج عبر أرقام محددة تم تسلمها، بالإضافة إلى غرفة عمليات بوزارة الخارجية.

ففي اليابان أدلى السفير أيمن كامل، سفير مصر لدى طوكيو، بصوته في الانتخابات الرئاسية لعام 2018، وقال إن السفارة فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت اليابان، الثانية فجراً بتوقيت القاهرة، حيث توافد عدد من المواطنين المقيمين في العاصمة من أبناء الجالية المصرية ومن الدارسين المبعوثين لليابان للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني الهام.

السفير-الدكتور-حازم-فهمي-يدلي-بصوته

وفي سيول، أدلى السفير الدكتور حازم فهمي، سفير مصر لدى كوريا الجنوبية، بصوته في انتخابات الرئاسة لعام 2018 في مقر السفارة، وقال إن العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ فتح اللجنة داخل مقر السفارة بسيول في التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي.

كما أدلى سفير مصر في الصين، السفير أسامة المجدوب بصوته في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا إن السفارة في بكين حرصت على حث المواطنين المقيمين بالصين على المشاركة بالتصويت في الانتخابات الرئاسية وممارسة حقهم الدستوري، وذلك عن طريق التواصل على كافة حساباتها بوسائل التواصل الاجتماعى المستخدمة في الصين، والتواصل مع المواطنين المسجلين لدى القسم القنصلي، وتكليف المستشار الثقافي بالتواصل مع الطلبة الدارسين في العاصمة بكين والمدن القريبة منها لحثهم على المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية.

وفي الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة، التاسعة صباحاً بتوقيت كلاً من الصين وسنغافورة والفلبين وماليزيا، بدأ المصريون عمليات التصويت في انتخابات الرئاسة لعام 2018، وتدلي الجالية المصرية في الصين بأصواتها في السفارة المصرية ببكين، وقنصلية مصر العامة بمدينة شنغهاي، فيما يدلي المتواجدون في الفلبين بأصواتهم بمقر سفارة مصر في مانيلا، ويتوجه المصريون بماليزيا إلى مقر السفارة المصرية بكوالامبور، وفي سنغافورة يدلي المصريون بأصواتهم في مقر السفارة.

السفير-المصري-لدى-الصين

وتجري الانتخابات الرئاسية المصرية في الخارج بـ139 قنصلية وسفارة في الخارج ممثلة لـ124 دولة بداية من الجمعة الموافق 16 مارس، وحتى الأحد 18 من الشهر نفسه.

وقبل انطلاق المارثون الانتخابي، أمدت الهيئة الوطنية للانتخابات مقار البعثات الدبلوماسية المصرية بـ180 جهاز تابلت تم ربطها إلكترونيا مع الهيئة الوطنية مع تغذيتها بقواعد بيانات الناخبين من أبناء الجاليات المصرية في مختلف دول العالم، وذلك بخلاف تدشين غرف الكترونية للربط بالصوت والصورة بين الهيئة و16 دولة تضم العدد الأكبر من المصريين في الخارج وهي الدول العربية والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا.

ووفق أرقام رسمية، سجلت الجالية المصرية في الكويت أعلى نسب تصويت في آخر عملية اقتراح للمصريين في الخارج فيما يتعلق بالدول العربية، وفي أوروبا حلت الجالية المصرية في إيطاليا بصدارة الأعلى تصويتاً يليها بريطانيا وفرنسا.

السفير-المصرى-لدى-الصين-يدلى-بصوته

ولدواع أمنية وسياسية، لا تجري انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج داخل 5 دول هي سوريا، وليبيا واليمن والصومال وأفريقيا الوسطى، فيما ينطلق مارثون الانتخابات في الداخل في أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

وتنتهي عمليات فرز الأصوات بحلول الخميس الموافق 29 مارس، على أن تستقبل الهيئة الوطنية للانتخابات الطعون في اليوم التالي ليكون البت فيها يومي السبت والأحد الموافقين 31 مارس و1 إبريل لتعلن نتائج الجولة الأولى يوم الاثنين الموافق 2 إبريل.

السفير-أيمن-كامل-يدلي-بصوته-في-الانتخابات-الرئاسية

وفي حال وجود طعون على النتائج، تستقبل المحكمة الإدارية العليا الشكاوى يومي الثلاثاء والأربعاء 3 و4 إبريل، ويتم الفصل فيها على مدار 10 أيام من الخميس 5 إبريل حتى السبت 14 إبريل.

أول-ناخب-مصري-يدلي-بصوته-في-كوريا-الجنوبية

وفي حال عجز أحد المرشحين عن حسم السباق الانتخابي من الجولة الأولى، تجري جولة الإعادة في الخارج أيام الخميس والجمعة والسبت الموافقين 19 و20 و21 إبريل، فيما يجري التصويت لجولة الإعادة في الداخل أيام 24 و25 و26 إبريل، لتتوالى اجراءات الفرز والطعن وغير ذلك حتى إعلان النتائج النهائية في الأول من مايو.

اليوم السايع