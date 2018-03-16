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آخر تفاصيل الفتاة المصرية التي قتلت بسبب الاعتداء الوحشي عليها في بريطانيا !

آخر تفاصيل الفتاة المصرية التي قتلت بسبب الاعتداء الوحشي عليها في بريطانيا !
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:١٧ بتوقيت غرينتش

كشف السفير المصري في بريطانيا ناصر كامل في اتصال هاتفي مع أحد البرامج التلفزيونية، بأن قاتلي الطالبة المصرية مريم مصطفى عبدالسلام قد تمّ استجوابهم من قبل الشرطة البريطانية، وبأنهم سينالون العقاب على الجريمة التي قاموا بارتكابها.

العالم - حوادث 

وكانت مريم قد توفيت الأربعاء في «توتنغهام» ببريطانيا، متأثرة بإصابات لحقت بها.

وذلك بعد تعرضها لاعتداء من مجموعات فتيات مطلع الشهر الجاري، نجم عنه نزيف في الدماغ، أدخل الفتاة في غيبوبة.

وبيّن السفير ناصر كامل بأن من نفذ الاعتداء على مريم قد تم التعرّف عليهن، واستجوبتهن الشرطة البريطانية، وهي بصدد توجيه اتهامات رسمية لهن. وأشار إلى أن إجراءات نقل الجثمان تجري كي تدفن في مصر.

وأوضح كامل أن السفارة المصرية ببريطانيا قد تواصلت مع الخارجية البريطانية وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة من الناحية القانونية، بالتوازي مع العمل على معرفة الأسباب الكامنة وراء طريقة تعامل المستشفى مع الطالبة المصرية المتوفاة حيث قام بتخريجها بعد ساعات قليلة من دخولها إليه وهي في حالة سيئة، الأمر الذي جعلها تدخل مجددًا إليه في اليوم التالي.

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