آیة الله خاتمی: دعم فلسطین یأتي في سیاق الدفاع عن الثورة الاسلامیة

العالم - إيران

جاء ذلك في كلمة القاها آیة الله خاتمي في ملتقى أقیم لإحیاء ذكرى الشهداء في مدینة اهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب ایران.

وقال آیة الله خاتمي، ان قضیة حزب الله وفلسطین مهمة لأمیركا وقد قالوا بأنه لو تنازلت إیران في هذا المجال فإن العلاقات ستصبح طبیعیة إلا ان سماحة قائد الثورة الاسلامیة قال في الرد علیهم باننا ندعم اي فصیل یكافح ضد الكیان الصهیوني، مهما كان مذهبه.

واضاف، ان امیركا ترید من ایران ان لا تعرقل تأسیس الشرق الاوسط الجدید، الا ان ایران افشلت هذا المخطط الامیركي.

وتابع آیة الله خاتمي، ان امیركا والدول التابعة لها انفقت ملیارات الدولارات في العراق وسوریا لرعایة الارهاب ولكن فشل مخططهم من جدید وخرجت ایران من هذا المعترك مرفوعة الراس كما هو دیدنها دوما.

كما نوه الى مخططات ومؤامرات امیركا واعداء الثورة المستمرة ضد الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ومنها احداث الشغب التي جرت قبل شهرین في بعض مدن البلاد واحداث الشغب التي قام بها عناصر من فرقة الدراویش في شارع باسداران في طهران قبل نحو شهر، في سیاق المؤامرات الهادفة للمساس بالبلاد والثورة الاسلامیة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على الیقظة لاحباط هذه المؤامرات كما في السابق.

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