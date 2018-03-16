ظريف يؤكد ضرورة استمرار "اجتماعات أستانا"

العالم - ايران

وأضاف، خلال اجتماعه مع وزراء خارجية تركيا وروسيا في أستانا، اليوم الجمعة: "تقدم الجيش السوري وانتصاراته المستمرة على الإرهاب ساهمت باستمرار اجتماعات أستانا".

ولفت ظريف إلى أن "اجتماعات أستانا"، استطاعت أن تقدم أمورا جيدة للشعب السوري خلال عام.

وأكد بيان مشترك للقاء وزراء خارجية الدول الثلاث (روسيا، وإيران، وتركيا) في أستانا أن الجولة المقبلة من المفاوضات حول سوريا ستعقد منتصف مايو / أيار.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن صيغة "أستانا" حول سوريا أثبتت أهميتها، وستساعد على التسوية السياسية، معتبرا أن من يرفضون "اجتماعات" أستانا يريدون تقسيم سوريا إلى "إمارات" صغيرة.

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