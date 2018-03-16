ظريف يلتقي نظيره الكازاخي في آستانة

العالم - إيران

والتقى محمد جواد ظريف الذي وصل يوم أمس الخميس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي الايراني الروسي التركي حول سوريا، التقى صباح اليوم الجمعة، في آستانة نظيره الكازاخي وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واكد الجانبان خلال هذا اللقاء على تنفيذ الاتفاقات الثنائية لاسيما في مجال الطاقة والشحن والاستثمار المشترك وتعزيز التبادل التجاري.

كما واكد الجانبان على تسهيل منح التأشيرات للناشطين الاقتصاديين وتذليل العقبات امام التعاون المصرفي وعلى رغبة الشركات الكازاخية للاستثمار في ايران في مجالات النقل وغيرها.

وتبادل وزيرا خارجية ايران وكازاخستان خلال هذا اللقاء وجهات النظر حول اهم القضايا الاقليمية والدولية.

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