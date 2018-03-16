اختتام اجتماع لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي في فيينا

العالم - ايران

ومثل الجانب الايراني وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" كما مثل الجانب الاوروبي مساعد مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد الى جانب وفود من اميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

والتقى الوفد الايراني المشارك في الاجتماع يوم امس الخميس بفيينا وفود الاتحاد الاوروبي وروسيا وفرنسا والمانيا.

وصرح عراقجي انه سيلتقي وفود البلدان الاخرى المشاركون في الاجتماع المذكور.

وكان "عراقجي" قد انتقد تصريحات "ترامب" القائمة على منح مهلة لتعديل الاتفاق وعدّها انتهاكا لتعهدات اميركا وشدد مرة اخرى ان الاتفاق غير قابل للتفاوض والمراجعة.