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اختتام اجتماع لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي في فيينا

اختتام اجتماع لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي في فيينا
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٣٣ بتوقيت غرينتش

اختتم اليوم الجمعة اجتماع لجنة المتابعة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق النووي اجتماعها الحادي عشر في فيينا بمشاركة وفود من ايران ومجموعة الستة.

العالم - ايران 

ومثل الجانب الايراني وفد برئاسة مساعد وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" كما مثل الجانب الاوروبي مساعد مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي هيلغا شميد الى جانب وفود من اميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.

والتقى الوفد الايراني المشارك في الاجتماع يوم امس الخميس بفيينا وفود الاتحاد الاوروبي وروسيا وفرنسا والمانيا.

وصرح عراقجي انه سيلتقي وفود البلدان الاخرى المشاركون في الاجتماع المذكور.

وكان "عراقجي" قد انتقد تصريحات "ترامب" القائمة على منح مهلة لتعديل الاتفاق وعدّها انتهاكا لتعهدات اميركا وشدد مرة اخرى ان الاتفاق غير قابل للتفاوض والمراجعة.

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