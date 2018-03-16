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ظریف: خروج اميرکا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها

ظریف: خروج اميرکا من الاتفاق النووي سيكون خطأ مؤلما لها
الجمعة ١٦ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٠٣ بتوقيت غرينتش

عدّ وزير الخارجية الايراني "محمد جواد ظریف" خروج اميرکا من الاتفاق النووي بمثابة خطأ مؤلم للاميركيين انفسهم.

العالم  - ایران 

وقال ظريف، في تصريح ادلى به للصحفيين اثناء عودته من استانا عاصمة كازاخستان عقب مشاركته في الاجتماع الوزاري الثلاثي حول سوريا يوم الجمعة، انه فيما يتعلق بالاتفاق النووي في مجال البحث والتطوير ونشاطات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تطوير قدراتها النووية السلمية ، ان هناك حقيقة مفادها أنه إذا ارتكبت اميركا خطأ الخروج من الاتفاق فمن المؤكد أن هذا الخطأ سيكون مؤلما للأميركيين.

و ردّ وزير الخارجية على سؤال للصحفيين حول تغيير وزير الخارجية الاميركي وصلته بمخطط ترامب للخروج من الاتفاق النووي، موضحا ان ترامب ، منذ اليوم الاول الذي تسلّم السلطة وقبل ذلك بذل قصارى جهده لتدمير الاتفاق  ، وخلال كل هذا الوقت ، كانت الولايات المتحدة قد ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق.

وأوضح ان اللجنة المشتركة المنبثقة عن الاتفاق عقدت اجتماعا في فيينا اليوم على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ، وأكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية على ضرورة تنفيذ اميركا لكامل تعهداتها في الاتفاق ووقف الانتهاكات.وشدد ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد أعدت نفسها لمختلف الظروف أثناء المفاوضات حول النووي.

ولفت ظريف الى ان الاتفاق النووي ورد فيه الخطوات التي ستتخذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية  إذا لم تستفد من منافعها الاقتصادية.

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