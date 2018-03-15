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خلال مؤتمر صحفي في باكو

ظريف يعلن عن تسهيل منح تاشيرات الدخول بين ايران واذربيجان

ظريف يعلن عن تسهيل منح تاشيرات الدخول بين ايران واذربيجان
الخميس ١٥ مارس ٢٠١٨ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اننا سنشهد قريبا تسهيل عملية منح تاشيرات الدخول بين ايران وجمهورية اذربيجان وسيكون بامكان الايرانيين الحصول على التاشيرات في المطار للتوجه الى هذا البلد.

العالم - إيران

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقب الاجتماع الوزاري الرباعي لوزراء خارجية ايران وتركيا واذربيجان وجورجيا في العاصمة الاذربيجانية باكو اليوم الخميس اعرب ظريف عن ارتياحه لزيارة باكو مشيدا بالمبادرة المتميزة للحكومة الاذربيجانية ووزير خارجيتها المار محمدياروف في عقد الاجتماع الرباعي.

وقال ظريف اننا بحاجة الى التعاون  الاقليمي واضاف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تؤمن بايجاد منطقة قوية وان هذه المنطقة تقع في جوارنا ونحن نتطلع الى ان تشهد هذه المنطقة التعاون الثنائي والثلاثي والرباعي والتعاون الاقليمي .

واشار الى القواسم التاريخية والثقافية والجغرفية التي تربط هذه الدول الاربع وقال ان التعاون المتعدد الاطراف بين الدول الاربع بامكانة ان يمهد الارضية للسلام والاستقرار في المنطقة وتكريس ارضية التعاون على اساس احترام الحقوق الدولية وسيادة ووحدة اراضي البلدان معربا عن امله في ان يمهد هذا التعاون الارضية لمزيد من التعاون في المنطقة .

واوضح ظريف ان البيان الختامي للاجتماع الرباعي الاول في باكو تناول المجالات المختلفة للتعاون وفي طليعتها حقل الترانزيت والطاقة والتعاون السياحي والتعاون في مجال الصناعة والتكنولوجيا والتي بامكانها ان تسهم في تطوير هذه البلدان والمنطقة.

وافاد ظريف بان واحدة من اهم مجالات التعاون هو الترانزيت وقال اننا نستطيع من خلاله ربط الخليج الفارسي والمحيط الهندي بالبحر الاسود والبحر الابيض المتوسط وتوفير طريق زهيد وسريع وامن لجميع دول المنطقة والعالم .

واضاف ظريف بانه في حقل الطاقة ايضا هناك ارضيات مختلفة للتعاون بين الدول الاربع وتابع ان تردد السياح بين هذه الدول الاربع بات اسهل حيث هناك مقررات الغاء التاشيرات بين ايران وتركيا وجورجيا كما سيتمكن الايرانيون قريبا من التوجه الى اذربيجان لقضاء عطلاتهم عبر الحصول على تاشيرات الدخول في المطارات وهذه تمهد الارضية الجيدة لمزيد من التعاون بين الدول الاربعة.

المصدر: وكالة فارس

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