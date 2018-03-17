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السفارة الروسية: واشنطن تتدخل في انتخاباتنا الرئاسية

السفارة الروسية: واشنطن تتدخل في انتخاباتنا الرئاسية
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٤٨ بتوقيت غرينتش

اتهمت السفارة الروسية لدى واشنطن المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت بالتدخل في شؤون روسيا الداخلية في إشارة إلى تصريحاتها الأخيرة حول الانتخابات الرئاسية الروسية.

العالم - أوروبا

وكتبت السفارة في تغريدة اليوم السبت: "نيابة عن روسيا – ممثلة الخارجية الأمريكية ضربت مثلا آخر في التدخل في شؤوننا الداخلية، بنشرها خبرا زائفا هذه المرة. إنها محاولة فاشلة لإلحاق الضرر بالديمقراطية الروسية، ولكن بلا جدوى والشفافية الكاملة في الانتخابات الرئاسية مضمونة".

وأرفقت السفارة الروسية تصريحها بلقطات من تقارير صحفية أمريكية تحدثت عن منع السلطات في ولايتي ألاباما وتكساس مراقبين عن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا من دخول مراكز الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016، وذلك انتهاكا لالتزامات واشنطن حيال هذه المنظمة.

وفي وقت سابق، نصح عضو في اللجنة المركزية للانتخابات الروسية يفغيني شيفتشينكو الأمريكيين بأخذ الدروس من موسكو في ضمان شفافية الانتخابات، مذكرا بأنه تم اعتماد مئات آلاف المراقبين لمتابعة الانتخابات الرئاسية في 18 مارس الحالي.

وفي سياق متصل، أفادت القنصلية العامة الروسية في نيويورك بأن مجهولين ألقوا طلاء على واجهة مقهى في حي بروكلين في المدينة، حيث سيتاح للمواطنين الروس المتواجدين في نيويورك الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية غدا 18 مارس.

ووصفت القنصلية الحادث بأنه "عمل همجي يهدف لعرقلة اقتراع الروس"، مشيرة إلى أنها أبلغت الشرطة بما حصل.

المتحدثة الأمريكية نويرت، سبق لها وزعمت بأن "اللجنة المركزية للانتخابات في روسيا رفضت منح 5 آلاف ممثل لوسائل الإعلام المستقلة صفة المراقبين في الانتخابات المقبلة"، معتبرة ذلك "دليلا على "خوف" موسكو من شفافية الانتخابات".

المصدر: وكالات

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