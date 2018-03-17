روسيا تهدد: "سنفتح النار على الصواريخ الأمريكية إذا..."

العالم - سوريا

حذر رئيس هيئة الأركان العامة الروسية “فاليري غيراسيموف”، الولايات المتحدة من توجيه ضربات لأهداف حكومية في دمشق، وتوعد بـ “عواقب وخيمة” و “بـ رد شديد”.

وصرح غيراسيموف أنه “في حال قامت أمريكا بمهاجمة سوريا، فلن نكتفي بفتح النار على الصواريخ الأمريكية، إنما وعلى حواملها من المدمرات البحرية والطائرات الأمريكية.”.

وجاءت تصريحات “غيراسيموف” ردا على خطاب السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “نيكي هالي، بأن واشنطن “مستعدة لإجراءات جديدة في سوريا”.

ووفقاً لمصدر عسكري دبلوماسي، تلقى الجانب الروسي من خلال قنوات الاستطلاع، معلومات عن استفزاز يجري التحضير له باستخدام أسلحة كيميائية، الأمر الذي تم التحقق منه من خلال العملاء.

ووفقا للمصدر، إن “قدرات الدفاع الجوي الروسي في حميميم وطرطوس تتيح تغطية المنشآت العسكرية الروسية من الجو، أما بخصوص دمشق، فالوضع أكثر تعقيداً”.

وبحسب المصدر إنه “على الرغم من أن الخبراء الروس ساعدوا القوات المسلحة السورية في صيانة أنظمة الدفاع الجوي السوفيتية منذ العام 2015 ، فإن قدراتها ليست كافية لصد هجوم صاروخي كثيف، لهذا السبب حذرت روسيا الولايات المتحدة من ضرب الصواريخ الأمريكية وحاملاتها”.

المصدر : شام تايمز

109-1