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اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج

اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:١٣ بتوقيت غرينتش

شهد ثاني أيام الانتخابات الرئاسية المصرية بالخارج، إقبالًا كثيفًا من المصريين على صناديق الاقتراع بمقار السفارات والقنصليات المصرية.

العالم - مصر

ويجري التصويت بشكل مكثف في عدد من الدول منها: نيوزيلندا وأستراليا وكوريا واليابان والصين والهند وفيتنام وتايلاند وعمان والإمارات والكويت والأردن.

وشهدت مقار الانتخابات بالكويت، إقبالًا كثيفًا من جانب المصريين المقيمين هناك، حيث عرضت فضائية “أون لايف”، لقطات حية لإقبال عدد كبير من الجالية المصرية المقيمة بدولة الكويت على التصويت في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

كما شهدت مقار سفارات مصر في الكويت والأردن والإمارات، في ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج توافدًا كبيرًا، حيث اصطحب بعض الناخبين أسرهم وأطفالهم لمشاركتهم أجواء الانتخابات، وتحولت الطوابير إلى ملتقى اجتماعي للمصريين بالخارج.

وقالت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن هناك إقبالًا كبيرًا من الجالية المصرية في السعودية على المشاركة، في ثاني أيام الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنه على الرغم من بُعد المسافات بين المحافظات السعودية فإن العائلات المصرية هناك توافدت بقوة، منذ الصباح الباكر، على مقر السفارة بالرياض، وأن هناك طوابير كبيرة أمام مقر السفارة في انتظار دخولها للإدلاء بأصواتها.

وانطلق التصويت في الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، مساء أمس الأول، على أن تمتد لثلاثة أيام، وتنتهي في 18 مارس/آذار، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم.

وقال سفير مصر في هولندا، أمجد عبدالغفار، إن اليوم الثاني يشهد إقبًالا أكثر كثافة؛ نظرًا لأن اليوم عطلة رسمية بهولندا.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح أون” على فضائية “أون لايف”، اليوم السبت، أن الأعداد تتزايد حتى وقت انتهاء التصويت، موضحًا أن رئيس الكنيسة المصرية بهولندا حرص على الحضور، رغم بعد المنطقة الموجود بها، حيث تبعد أكثر من 3 ساعات عن منطقة التصويت، لكنه حرص على الإدلاء بصوته.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، في تصريحات صحفية، تسير العملية الانتخابية بشكل منتظم وجيد، دون وجود أي معوقات.

ويتنافس على السباق الانتخابي كل من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

ومن المقرر أن تبدأ الانتخابات داخل مصر أيام 26 و27 و 28 مارس/آذار الجاري.

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