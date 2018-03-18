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روسيا : لا علاقة للبرنامج الصاروخي الإيراني بالاتفاق النووي

روسيا : لا علاقة للبرنامج الصاروخي الإيراني بالاتفاق النووي
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد مندوب روسيا بمكتب الأمم المتحدة في فيينا "ميخائيل أوليانوف" على ان الاتفاق النووي ليس بحاجة لاتفاق مكمل، وصرح بأن "البرنامج الصاروخي الإيراني لا علاقة له مطلقاً بالإتفاق النووي".

العالم ـ إيران

وأضاف ميخائيل أوليانوف السبت، بعد إقامة إجتماع لجنة الإتفاق النووي المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا، في تصريح أدلى به إلى وكالة تاس الروسية، "إنه لمن الضروري أن يبقي الإتفاق النووي على الشكل الذي هو عليه حالياً لأنه في الحقيقة عبارة عن "توازن دقيق وهش للمصالح" وان روسيا واثقة من أن الاتفاق لا يحتاج إلى أي إتفاق إضافي".

وتابع أنه: إذا أرادت كافة أطراف الاتفاق النووي أن تحقق المزيد من الاتفاقات التي لا صلة لها بالإتفاق النووي، فإن هذا الموضوع يعود إلى الإرادة السياسية لهم جميعا، لكننا على أية حال نعتقد بأنه اليوم لا حاجة لنا إلى اتفاق مكمل.

وعقد الإجتماع الأخير للجنة الإتفاق النووي المشتركة في العاصمة النمساوية فيينا، الجمعة، حيث قال عباس عراقجي في ختام الاجتماع إنه: يوجد إجماع بالرأي لكافة الأطراف خلافا لأميركا على ضرورة استمرار الالتزام بالإتفاق النووي وتنفيذه على أساس مبدأ حسن النية.

من جانبها أعلنت "هلغا اشميث" ممثلة الإتحاد الأوروبي في ختام هذا الإجتماع خلال بيان أصدرته، أن كافة الأطراف يؤكدون على التنفيذ الفاعل لكافة أقسام الاتفاق النووي والاستمرار في تنفيذ الإجراءات اللازمة المعنية بإلغاء العقوبات ذات الصلة بالموضوع النووي.

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