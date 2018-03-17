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شمخاني:

ايران سترد ردا لائقا على انتهاكات امريكا للاتفاق النووي

ايران سترد ردا لائقا على انتهاكات امريكا للاتفاق النووي
السبت ١٧ مارس ٢٠١٨ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

اكد امين المجلس الاعلى للامن القومي "علي شمخاني" ان ايران سترد ردا لائقا وفي الوقت المناسب على انتهاكات امريكا المتكررة للاتفاق النووي، وترفض اي تغيير او تفسير او اجراء جديد يقيد الاتفاق النووي.

العالم - ايران

جاء ذلك خلال استقباله عصر اليوم السبت، وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية "يوسف بن علوي" حيث بحث معه القضايا الاقليمية وسبل تطوير التعازم الثنائي بين البلدين على مختلف الاصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية.

واشار شمخاني في هذا اللقاء الى عمق العلاقات المتنامية بين البلدين والتي اوجدت التقارب ووجهات النظر المشتركة حول القضايا الاقليمية، مؤكدا ان تنمية العلاقات البناءة والشاملة مع دول الجوار والمبنية على ضمان الصمالح المشتركة، هي من اهم اولويات السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

يتبع..

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