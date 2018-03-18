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الانسحاب من الاتفاق النووي سينعكس علي الولايات المتحدة سلباً

الانسحاب من الاتفاق النووي سينعكس علي الولايات المتحدة سلباً
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

نصح فريد زكريا المحلل السياسي لقناة سي ان ان، في مذكرة كتبها لصحيفة واشنطن بوست الامريكية، نصح «مايك بمبئو» الوزير المقترح للخارجية الأمريكية الالتزام بالإتفاق النووي وعدم الخروج عنه لما لذلك من تكاليف باهضة ستُفرض علي الولايات المتحدة ولكون هذا الخروج سيتحول الى حجر عثرة كبير في المفاوضات المستقبلية بين واشنطن وبيونغ يانغ.

العالم - ايران

ورأى بأنّ ترامب عليه اولاً تحديد مصير بقائه في الاتفاق أو الانسحاب منه قبل الجلوس مع كيم جون اون زعيم كوريا الشمالية على طاولة التفاوض.

وواصل في مذكرته: إنّ الدول الاوروبية لاترغب إلّا بإدخال تعديلات طفيفة على الاتفاق وايران تعارض ذلك بشدة ومآل ذلك خروج الولايات المتحدة عن الاتفاق النووي في الثاني عشر من مايو قبيل موعد إجتماعها بكوريا الشمالية، والكارثة هي أنّ كيم جون اون لو رأى باُمّ عينيه نكثَ واشنطن لالتزاماتها وعهودها بهذه البساطة فكيف نتوقع منه إبرام صفقة أو إتفاق مع واشنطن.

وطالب زكريا، وزير الخارجية الامريكي بالتركيز حالياً على حسم المشاكل العالقة لا زيادتها وعدم المساس بالاتفاق النووي وتكريس الجهود للتفاوض مع كوريا الشمالية كاتباً: لو قامت الولايات المتحدة بتغيير مواقفها في سياساتها الخارجية بين حين وآخر سينعكس ذلك سلباً عليها وسيشوّه سمعتها.

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