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ملياري دولار صادرات غيرنفطية من محافظة آذربيجان الشرقية الإيرانية

ملياري دولار صادرات غيرنفطية من محافظة آذربيجان الشرقية الإيرانية
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٣ بتوقيت غرينتش

أعلن المسؤول عن قسم الشؤون الاقتصادية في محافظة آذربيجان الشرقية (شمال غرب ايران) عن نمو في الصادرات غير النفطية لهذه المحافظة خلال الأشهر الإحدى عشرة الأخيرة بنسبة 8.6 بالمائة و إرتفاع النسبة الإجمالية للصادرات غير النفطية من نيسان 2017 حتي آذار هذا العام الى الملياري دولار.

العالم - ايران

وأضاف علي جهانغيري بأنّ السلع الصناعية تصدرت لائحة السلع المصدرة بنسبة 45 بالمائة تلتها المنتجات الزراعية بنسبة 12 بالمائة ثم المواد الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 11 بالمائة ومنتجات اُخرى تقل نسبة تصدير كل منها عن ال10 بالمائة تم تصديرها جميعاً من هذه المحافظة الي 101 دولة أهمها العراق وتركيا وأفغانستان وأرمينيا وجورجيا وجمهورية آذربيجان وروسيا وباكستان وايطاليا وبلغاريا.

كما أعلن جهانغيري عن تشكيل طاولات اقتصادية في المحافظة تخص المانيا وبولندا وروسيا وجمهورية آذربيجان وتركيا وأرمينيا والعراق وسوريا يُضاف الي ذلك إقامة معارض تخصصية تلو إعلان مدينة تبريز كعاصمة سياحية للعالم الاسلامي لعام 2018.

علماً بأنّ محافظة آذربيجان الشرقية ذات حدود مع تركيا وجمهورية آذربيجان ونخجوان وأرمينيا وهي بمثابة حلقة وصل بين ايران واوروبا.

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