ملياري دولار صادرات غيرنفطية من محافظة آذربيجان الشرقية الإيرانية

العالم - ايران

وأضاف علي جهانغيري بأنّ السلع الصناعية تصدرت لائحة السلع المصدرة بنسبة 45 بالمائة تلتها المنتجات الزراعية بنسبة 12 بالمائة ثم المواد الكيماوية والبتروكيماوية بنسبة 11 بالمائة ومنتجات اُخرى تقل نسبة تصدير كل منها عن ال10 بالمائة تم تصديرها جميعاً من هذه المحافظة الي 101 دولة أهمها العراق وتركيا وأفغانستان وأرمينيا وجورجيا وجمهورية آذربيجان وروسيا وباكستان وايطاليا وبلغاريا.

كما أعلن جهانغيري عن تشكيل طاولات اقتصادية في المحافظة تخص المانيا وبولندا وروسيا وجمهورية آذربيجان وتركيا وأرمينيا والعراق وسوريا يُضاف الي ذلك إقامة معارض تخصصية تلو إعلان مدينة تبريز كعاصمة سياحية للعالم الاسلامي لعام 2018.

علماً بأنّ محافظة آذربيجان الشرقية ذات حدود مع تركيا وجمهورية آذربيجان ونخجوان وأرمينيا وهي بمثابة حلقة وصل بين ايران واوروبا.

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