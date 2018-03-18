لاريجاني: قدراتنا الصاروخية غيرقابلة للتفاوض ولاينبغي ربطها بالاتفاق النووي

العالم - ايران

واكد لاريجاني أن على الأوروبيين العمل لإنجاز تعهداتهم وتعهدات أميركا وفق الاتفاق، وأكد أن إيران ملتزمة بتعهداتها في الاتفاق النووي طالما أن الطرف الآخر ملتزم بتعهداته".

كما لفت رئيس مجلس الشورى الإيراني إلى أن تواجد بلاده في سوريا والعراق هو بطلب من حكومتي البلدين لمساعدتهما وإيران دائماً أكدت على الحل السياسي.

بدوره قال بن علوي: إن "بعض الدول تشعر بالخوف من سياسات إيران الدفاعية والصاروخية ولكن لا دليل لذلك لأنه في ظل الأوضاع المتأزمة في المنطقة يحق لإيران امتلاك القدرة العسكرية للحفاظ على أمنها".

وأشار إلى أنه "لا يحق لأي دولة التواجد في دولة أخرى من دون طلب وقبول حكومة تلك الدولة وإيران متواجدة في سوريا بدعوة من حكومتها".

وأكد وزير خارجية عمان على أن تسوية القضايا يجب أن تكون بالمباحثات، وقتل الأبرياء لا يساعد على توفير السلام والاستقرار في العالم".

كما أمل بن علوي أن تقوم الدول التي ترى في الحرب حلاً بانتهاج أسلوب آخر وأن تتعاون للقضاء على الإرهاب.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي أجرى مباحثات مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في العاصمة طهران التي وصلها مساء الجمعة، تركّزت على آخر التطورات الإقليمية والدولية.

ورأى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن بعض دول المنطقة ابتعدت عن "الحكم الرشيد وباتت تنهج سلوكاً متسرّعاً وتطلق تصريحات متكبّرة"، ما جعلت إدارة أزمات المنطقة تواجه مشكلات جدية.

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