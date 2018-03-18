يوسف بن علوي يهاتف ظريف للاطمئنان على صحته

العالم - ايران

وعقب قيام وزير الخارجية محمد جواد ظريف بالغاء لقاءاته امس واليوم (الاحد) ومنها لقائه المقرر اليوم مع نظيره العماني بسبب اصابته بوعكة صحية اتصل يوسف بن علوي بظريف للإطلاع على وضعه الصحي متمنيا له الشفاء العاجل.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي، اعلن في وقت سابق اليوم انه بالنظر الى اصابة ظريف بوعكة صحية نقل على اثرها الى المستشفى ورقد هناك لعدة ساعات، وبسبب تأكيد الاطباء عليه بالاستراحة التامة فان جميع لقاءاته وبرامجه امس واليوم قد الغيت ومنها لقائه بوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي تأجل الى اليوم حيث الغي ايضا.

واضاف، ان وزير الخارجية العماني يزور ايران على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع من بلاده وقد التقى كبار المسؤولين الايرانيين منهم رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني وامين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي شمخاني ومحافظ البنك المركزي ولي الله سيف.

وتابع: سيلتقي بن علوي الرئيس روحاني ظهر اليوم كما سيحضر مائدة غداء تقام على شرفه.

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