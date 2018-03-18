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وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان القضايا الإقليمية بالقاهرة

وزيرا خارجية مصر والإمارات يبحثان القضايا الإقليمية بالقاهرة
الأحد ١٨ مارس ٢٠١٨ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

يلتقي وزير خارجية مصر سامح شكري، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في القاهرة، الأحد، في لقاء يبحثان فيه العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وينتهي بمؤتمر صحفي مشترك.

العالم - مصر

وكان ابن زايد قد وصل السبت إلى مدينة أسوان، على متن الباخرة النيلية "إسطنبول" قادما من مدن الأقصر وإدفو وكوم أمبو، في رحلة سياحية جنوب مصر.

وحسب موقع عربي 21 تأتي مباحثات شكري وعبد الله بن زايد، قبل يومين من لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في 20 من مارس/ آذار الجاري في البيت الأبيض، وسط توقعات إعلام أمريكي بأن يتطرق اللقاء إلى الأزمة الخليجية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، زار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الإمارات وبحث مع قياداتها العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من القضايا الإقليمية والدولية، في زيارة هي الثانية له منذ اندلاع الأزمة الخليجية في 5 حزيران/ يونيو الماضي، والسادسة منذ توليه السلطة في صيف 2014.

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