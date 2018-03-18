أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة وفائها

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وأظهرت الصور السيدة التي تدعى “هبة السيد رجب”، والتي تقيم مع زوجها الشاب “خالد البدوي” بمنطقة المرج بالقاهرة، وهي تحمل زوجها المصاب بمرض الكبد والفشل الكلوي ويحتاج للذهاب إلى المستشفى لإجراء الغسيل ثلاث مرات أسبوعياً.

وروت هبة تفاصيل ما تعرضت له الأسرة، قائلةً:

إن زوجها كان سائقا ويعمل ليكفي نفقاتهم لكنه تعرض في عام 2012 لمرض الكبد والكلى فانقلبت أوضاع الأسرة.

حيث توقف عن العمل وتعين عليه خوض رحلة علاج تتطلب الذهاب للغسيل الكلوي ثلاث مرات أسبوعيا، لافتة إلى أنها تحركت للقيام بواجبها تجاهه.

وقالت إنها بدأت العمل للإنفاق على الأسرة لكن ما تتقاضاه قليلا، لافتة إلى أنها رفضت طلب زوجها بتطليقها.

وأصرت على حمله يوميا، إلا أنها تحلم بمقعد متحرك يخفف عنها رحلة المستشفى.

وأكدت أنها ستظل بجانب زوجها ولن تتركه مهما كلفها الأمر من مشقة، لترد له عطفه وكرمه وحنانه لها حتى يعود سالماً.

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