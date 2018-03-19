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المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب

المتحدث باسم الخارجية: ايران رائدة في مجال مكافحة الارهاب
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

اعتبر المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي ما يطرح حول نفوذ ايران في المنطقة بانه ناجم عن سياسات التخويف منها، مؤكدا دور ايران الرائد في مكافحة الارهاب بالمنطقة.

العالم - ايران

وقال قاسمي في حوار مع وكالة "شفقنا"، ان ما يطرح حول نفوذ ايران في المنطقة تضليل وناجم عن سياسات التخويف من ايران وان نفوذنا في المنطقة معنوي وثقافي ياتي في الاطار الحضاري.

واضاف، ان هذا التواجد طبيعي تماما ولا يدعو للقلق اطلاقا، بل يعد نقطة ارتكاز واشتراك بيننا وبين الدول المحيطة وان ما يطرحه الاخرون بصفة نفوذ هو محض كذب، وليست لنا اي اطماع في اراضي دول المنطقة، ونسعى بصفة دولة داعية للاستقرار الى ايجاد الامن الجماعي للجميع.

وتابع قاسمي، لقد كنا في مكافحة الارهاب روادا كذلك وستكون اوروبا او الدول الاخرى ممتنة لايران في مجال مكافحة الارهاب وارساء الامن ودعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.

واكد بالقول اننا نعتقد بان الامن قضية جماعية وليس بامكان دولة لوحدها ان توفر لنفسها الامن، ولقد طرحنا للامن الجماعي فكرة منتدى الحوار الجمعي ونحن على استعداد للحوار مع جميع دول المنطقة والدول المحيطة في هذا المجال.

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