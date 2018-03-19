البث المباشر
مصادر فلسطينية: مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية من قوات الإحتلال
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا من أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلتين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان خلال اقتحامها المتواصل لبلدة حزما بالقدس المحتلة
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعتقل الشابين أحمد رأفت وقصي جمال خلال اقتحامه لقرية دورا القرع شمال مدينة رام الله
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: بوتين يحصل على 76.67% من الأصوات بعد فرز 99.76% من أوراق الناخبين
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة عقربا وتنتشر بالقرب من منزل الشهيد منفذ عملية الطعن بالقدس المحتلة
مراسل العالم : الجيش السوري يقوم باستهداف مواقع المسلحين وتحصيناتهم في عربين بغوطة دمشق الشرقية
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: بوتين يتصدر بـ75.91% من الأصوات بعد فرز 71% منها
مصادر فلسطينية: الاحتلال يعلن مقتل حارس الأمن الاسرائيلي الذي اصيب في عملية الطعن بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة
لجنة الانتخابات المركزية الروسية: بوتين يتصدر بـ75.6% من الأصوات بعد فرز 60% منها

عائض القرني يحتفل بمحمد صلاح.. وهذا ما قاله !

عائض القرني يحتفل بمحمد صلاح.. وهذا ما قاله !
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٥:٢٢ بتوقيت غرينتش

شكر الداعية السعودي المعروف، عائض القرني، النجم المصري محمد صلاح، لتمثيله الإسلام بصورة حسنة في إنجلترا.

القرني، وفي تعليقه على رباعية نجم ليفربول، محمد صلاح الأخيرة بمرمى واتفورد، السبت، أبدى إعجابه بسجود صلاح في ملعب أجنبي عقب كل هدف.

وأضاف أن سجود صلاح يدل على توحيد في الربوبية، والعبودية لله وحده، مضيفا أن ما يفعله من تمثيل للإسلام ربما أفضل من "مئة أو ألف محاضرة".

وأبدى القرني إعجابه بكنية محمد صلاح "أبو مكّة"، مضيفا: "تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة".

وأردف قائلا: "دمت علما ونجما، ودام كل ممثل للإسلام، ويحسن هذا التمثيل".

ودعا القرني متابعيه، إلى شكر محمد صلاح على تمثيله الإسلام بأفضل صورة.

يشار إلى أن تعليق الشيخ القرني، جاء بعد نشر مشجع ليفربولي، تغريدة أعلن فيها اعتناقه الإسلام بسبب محمد صلاح.

112

روابط ذات صلة

شاهد.. جماهير ليفربول تغني لمحمد صلاح تقديرا له!!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

ضغوط سعودية مصرية على الأردن لإقناعه بـ "صفقة القرن"

نارام سرجون:هل ستندلع الحرب؟؟

ابن سلمان: قريبا سيتم القضاء على الاخوان المسلمين !

الاحتلال يحظر طائرات التصوير بالضفة الغربية

إغلاق صناديق الاقتراع في رئاسيات مصر بالخارج

زمن المواجهة مع الأصيلين.. هي الحرب المستمرة

عائض القرني يحتفل بمحمد صلاح.. وهذا ما قاله !

هذه توقعات العرافة البلغارية الشهيرة عن مستقبل بوتين والحرب العالمية الثالثة!

في هذه الأوقات اشرب الماء لتحرق الدهون

إيران تحقق الاكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين فئة يورو 5

بوتين يشكر الناخبين بعد فوزه في الانتخابات

بلاده يعاني الفقر... هكذا برر محمد بن سلمان شراءه لممتلكات شخصية غالية!

آل الشيخ يهدد المغرب بعدم دعم ملفه لمونديال 2026.. والسبب؟!

بعد فرز 99.76% من أوراق الناخبين بوتين في الكرملين حتى 2024

القطاع الخاص الإيراني يستثمر 2.4 ملیار دولار في تطویر حقلین نفطیین

كلماتُ وُدٍّ للإمام الباقر 

الحرب تغيّر "أزياءها": السوريون ممنوعون من التقاط الأنفاس

بالصور.. الجالية الروسية في إيران تصوت بالإنتخابات الرئاسية الروسية

لهذا السبب زار المشير خليفة حفتر مصر..

الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافات داعش واعتقال مشتبه بهم شرقي ديالى

الأکثر مشاهدة