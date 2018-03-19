عائض القرني يحتفل بمحمد صلاح.. وهذا ما قاله !

القرني، وفي تعليقه على رباعية نجم ليفربول، محمد صلاح الأخيرة بمرمى واتفورد، السبت، أبدى إعجابه بسجود صلاح في ملعب أجنبي عقب كل هدف.

وأضاف أن سجود صلاح يدل على توحيد في الربوبية، والعبودية لله وحده، مضيفا أن ما يفعله من تمثيل للإسلام ربما أفضل من "مئة أو ألف محاضرة".

وأبدى القرني إعجابه بكنية محمد صلاح "أبو مكّة"، مضيفا: "تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة".

وأردف قائلا: "دمت علما ونجما، ودام كل ممثل للإسلام، ويحسن هذا التمثيل".

ودعا القرني متابعيه، إلى شكر محمد صلاح على تمثيله الإسلام بأفضل صورة.

يشار إلى أن تعليق الشيخ القرني، جاء بعد نشر مشجع ليفربولي، تغريدة أعلن فيها اعتناقه الإسلام بسبب محمد صلاح.

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