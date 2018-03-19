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اتفاق شراكة بين مصر والأمم المتحدة بـ1.2 مليار دولار

اتفاق شراكة بين مصر والأمم المتحدة بـ1.2 مليار دولار
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠٦:٢١ بتوقيت غرينتش

وقعت مصر والأمم المتحدة اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022، في التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار.

العالم- مصر                       

وقع الاتفاق من الجانب المصري، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، سحر نصر، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ريتشارد ديكتس. 

وتقوم الاتفاقية على دعم الأمم المتحدة للحكومة المصرية في مسعاها نحو تحقيق خطط التنمية الوطنية.

من جانبها قالت نصر، في بيان صادر عن وزارة الاستثمار المصرية، اليوم، إن هذا الاتفاق تم بناء على مشاورات مع نحو 400 جهة يمثلون الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وأعضاء لجنة التيسير الخاصة بإطار الشراكة، ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وسيشمل تطبيق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018-2022 الوزارات والجهات الحكومية المعنية مع وكالات وبرامج الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الاتفاق يأتي وفقا لأولويات الشعب المصري وبرنامج الحكومة خلال السنوات المقبلة.

وذكرت الوزيرة، أن التنمية الاقتصادية الشاملة في الاتفاق سترتكز على تحقيق الأهداف المتفق عليها للتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتوفير فرص عمل، وبناء القدرات والتدريب وسيتم تحقيق ذلك من خلال الاستخدام الأكثر فعالية للموارد العامة والحوافز، ودعم ريادة الأعمال، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار المستدام، وزيادة فرص وصول الشباب والنساء إلى فرص العمل والتوسع في قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيدعم محور العدالة الاجتماعية الجهود الوطنية المبذولة للتحكم في النمو السكاني وضمان وصول الخدمات العامة، ومنها خدمات الحماية الاجتماعية والصحة والتغذية والتعليم، إلى الجميع.

وتابعت "يستهدف محور تمكين المرأة زيادة قدرتها ومشاركتها في المناصب القيادية وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى تعزيز حصولها على التعليم والقوى العاملة، وأخيرا تؤكد استراتيجية الاستدامة البيئية وإدارة الموارد الطبيعية على الإدارة الفعالة والمنتجة لموارد مصر الطبيعية والتخفيف من المخاطر البيئية بالإضافة إلى مخاطر تغير المناخ، وسيتم تحقيق ذلك من خلال المجتمعات الحضرية المتكاملة؛ الارتقاء بالأحياء الفقيرة والعشوائيات واستخدام موارد المياه بطريقة أكثر كفاءة واستخدام الطاقات المتجددة".

من جانبه، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر "أطلقنا اليوم فصلا جديدا في تاريخ الأمم المتحدة في مصر، ونحن نرحب بهذا الإنجاز ونتطلع إلى تنفيذه بنجاح لمصلحة الشعب المصري، فمصر تعد الآن أحد أهم الفاعلين في جدول أعمال التنمية المستدامة".

وأضاف ديكتس، وفقا لبيان الوزارة، أنه طوال تنفيذ هذه الشراكة، تلتزم الأمم المتحدة في مصر بشكل كامل بالاستفادة من المعرفة والخبرات والتجربة المشتركة لأعضائها للمساهمة في إعطاء مستقبل أكثر استدامة لمصر وشعبها.

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