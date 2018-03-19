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هذا ما قاله السيسي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع البشير

هذا ما قاله السيسي خلال مؤتمره الصحفي المشترك مع البشير
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره السوداني، عمر البشير، أنه جرى الاتفاق على بحث الفرص المتاحة لتفعيل الآليات المشتركة بين البلدين.

العالم - مصر

وقال السيسى، فى المؤتمر الصحفى بقصر الاتحادية اليوم الإثنين: "تأتى هذه الزيارة الكريمة، لتعكس الروح الإيجابية بين البلدين والحرص التام على تعزيز التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وتابع الرئيس المصري: "ناقشنا القضايا المشتركة، والتنسيق الثنائى لأعلي مستوى، الذى يعكس الأهمية الكبيرة للعلاقات المشتركة، اتفقنا على العمل على استشراف آفاق أوسع للعمل والتشاور والتنسيق والقضايا التى تهم البلدين".

وقال السيسي عقب اجتماع مع البشير، إن اللجنة العليا المشتركة المصرية السودانية، ستعقد خلال العام الجاري بقيادة رئيسي البلدين، مشيرا إلى أنه تناول مع نظيره السوداني، سبل تعزيز المصالح المشتركة في ظل الاحترام الكامل للظروف الداخلية لكل بلد.

وشدد الرئيس المصري، على أهمية العمل على استشراف آفاق أوسع في التعاون والتشاور في كافة المجالات.

من جانبه أكد الرئيس السوداني، أن هناك إرادة سياسية قوية للتعاون لحل أي مشكلة بين البلدين، مضيفا: "نحن أمام مرحلة تاريخية مفصلية وسط ما تعانيه منطقتنا من مشاكل".

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