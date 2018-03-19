البث المباشر
مراسل العالم : الجيش السوري يواصل تأمين الأهالي في منازلهم وإيصال المساعدات إلى بلدة سقبا بعد تحريرها من الإرهاب
مراسل العالم : مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق : أضرار مادية بسقوط قذيفة على حي الحمصي بجرمانا
مراسل العالم : تدمير عدد من انفاق وتحصينات المسلحين بغارات للطيران في عين ترما بغوطة دمشق الشرقية
مراسل العالم: الدفاعات الجوية اليمنية تسقط طائرة تجسس للعدوان في منطقة ميدي بمحافظة حجة
استدعاء السفير الروسي في السويد على خلفية قضية الجاسوس المزدوج السابق سكريبال
اردوغان يتعهد بتوسيع نطاق الهجوم التركي بعد عفرين الى مدن اخرى في سوريا
اردوغان: طلبنا من الحكومة العراقية تطهير شمال العراق من المسلحين الأكراد وسننفذ عمليات هناك إذا لزم الأمر
مراسل العالم: مقتدی الصدر يدعو إلى حوار إقليمي لإنهاء معاناة السوريين ويصف ما يحدث بصراع الجبابرة
الجيش السوري يستهدف تجمعات المسلحين في عربين بعمق الغوطة الشرقية
ظريف: يجري التهويل ضد الصواريخ الايرانية في الوقت الذي تتدفق فيه مئات ملايين الدولارات من الأسلحة للمنطقة

مصر.. حصيلة جديدة لقتلى المسلحين بعملية سيناء

مصر.. حصيلة جديدة لقتلى المسلحين بعملية سيناء
الإثنين ١٩ مارس ٢٠١٨ - ٠١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال الجيش المصري اليوم الاثنين إن عدد القتلى الإرهابيين منذ بدء العملية العسكرية التي تجري في شبه جزيرة سيناء منذ مدة، ارتفع إلى 157 "تكفيريا مسلحا، مع تواصل تطهير مناطق في شمال ووسط سيناء يتواجد فيها مسلحون تابعون لتنظيم "داعش" وموالون لهم.

العالم - مصر

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة في البيان رقم (16) الصادر اليوم الاثنين بخصوص العملية، "على مدار الأيام الخمسة الماضية... (تم) القضاء على عدد 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات... (و) مقتل ستة عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة." 

وأضاف "تم استشهاد ضابط وثلاثة مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف وخمسة مجندين".، ليرتفع العدد الجملي للقتلى من الجيش إلى 22 عسكريا بالإضافة إلى جرح 33 فردا.

يشار إلى أن العملية العسكرية في سناء جاءت بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد في نوفمبر العام الماضي على ضرورة استعمال "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء بعد هجوم على مسجد أودى بحياة 300 شخص.

213-114

روابط ذات صلة

اتفاق شراكة بين مصر والأمم المتحدة بـ1.2 مليار دولار

إغلاق صناديق الاقتراع في رئاسيات مصر بالخارج

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف

آخر الأخبار

شاهد لحظة رفع العلم السوري في هذه المنطقة بالغوطة! 

وزير النفط الايراني.. صناعة النفط الایرانیة استعادت مسارها نحو التقدم بعد الحظر

ظريف ينتقد ازدواجية المواقف الامريكية حيال برنامج ايران الصاروخي

الأسد: انتهت اللعبة.. وتهديداتكم قنابل دخانية لتغطية الهزيمة!

مجموعة مسلحة تختطف تونسيين اثنين في الكامرون

الاحتلال يكثف تواجده بالقدس عقب إنذارات بوقوع هجمات

حبوب منع الحمل الذكورية وصلت.. والعلماء يعتبرونها فعالة وآمنة!

قطر تلاحق أكبر بنك إماراتي في واشنطن والسبب؟

صادرات أكثر من 13 مليار دولار من السلع غيرالنفطية من جنوب ايران

الأردن.. محلات الذهب تُغلِق أبوابها رفضا لزيادة الضرائب

اتفاق مصري روسي بشأن تحديث إجراءات التفتيش في المطارات

رفض الإفراج بكفالة عن رئيسة وزراء بنغلاديش السابقة

مفتشون دوليون يبدأون التحقيق في حادث تسمم سكريبال

الشرطة الجزائرية تعتقل عشرات الأطباء

روسيا.. خطوة بريطانيا لخفض واردات الغاز الروسي ستضر بها

زوج مصري رفض ذهاب زوجته لدرس ديني.. فانتحرت على الفور!

بالفيديو ..عودة مطاري كرستان العراق للعمل

بالفيديو: الاعتداء على وافد بالضرب وسرقته بالإكراه بالرياض

انتفاضة في تعز ضد الإمارات

إيطاليا تطالب بريطانيا بمنع تكرار حادث مقتل مريم المصرية

الأکثر مشاهدة