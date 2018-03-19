مصر.. حصيلة جديدة لقتلى المسلحين بعملية سيناء

العالم - مصر

وقال العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة في البيان رقم (16) الصادر اليوم الاثنين بخصوص العملية، "على مدار الأيام الخمسة الماضية... (تم) القضاء على عدد 30 عنصرا تكفيريا مسلحا خلال تبادل لإطلاق النار مع قوة المداهمات بمناطق العمليات... (و) مقتل ستة عناصر تكفيرية أثناء تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة."

وأضاف "تم استشهاد ضابط وثلاثة مجندين وإصابة ضابطين وضابط صف وخمسة مجندين".، ليرتفع العدد الجملي للقتلى من الجيش إلى 22 عسكريا بالإضافة إلى جرح 33 فردا.

يشار إلى أن العملية العسكرية في سناء جاءت بطلب من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي أكد في نوفمبر العام الماضي على ضرورة استعمال "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء بعد هجوم على مسجد أودى بحياة 300 شخص.

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