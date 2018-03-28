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روسيا تطور "قاتلة غواصات" جديدة

روسيا تطور
الأربعاء ٢٨ مارس ٢٠١٨ - ٠٩:٥٥ بتوقيت غرينتش

يعمل مجمع الطيران باسم إليوشين على صنع الطائرة الجديدة، التي قد تحل محل "إيل-38".

العالمأوروبا                                  

وقال المتحدث باسم الشركة: "تجري في الوقت الحالي دراسة إمكانية إنشاء طائرة مضادة للغواصات على أساس الطائرات الحالية من طراز "إيل". كما تتم معالجة موضوع صنع طائرة جديدة تماما".

ووفقا لأقواله، فمن السابق لأوانه الحديث عن موعد تنفيذ المشروع.

وأشار قائد الطيران البحري التابع للقوات البحرية الروسية إيغور كوجين إلى أن الطائرة الجديدة ستحل محل جميع الطائرات الدورية لدى أسطول الطيران البحري. وأكد على أن الطائرة الجديدة ستتفوق على نظيراتها الأجنبية بمجموعة من الخصائص.

ومن الجدير بالذكر أن الطائرة الرئيسية المضادة للغواصات لدى الطيران البحري لا تزال "إيل-38"، التي أجرت أول تحليق لها في عام 1961 وتم اعتمادها لدى القوات الروسية يوم 17 كانون الثاني/يناير من عام 1969.

وصنعت "إيل-38" على أساس طائرة الركاب "إيل-18في". وصممت الطائرة لتنفيذ عمليات البحث عن الغواصات وتدميرها، بالإضافة إلى الاستطلاع البحري وعمليات البحث والإنقاذ وإنشاء حقول الألغام.

ويطلق على الطائرة أيضا اسم "قاتلة الغواصات"، إذ أنها مجهزة بطوربيدات وصواريخ مضادة للغواصات، بالإضافة إلى القنابل المضادة للغواصات والألغام البحرية وغيرها من الأسلحة.

 

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